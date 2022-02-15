https://sputnik-georgia.ru/20220215/gruzinskaya-tennisistka-ustanovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta-264474595.html

Грузинская теннисистка установила личный рекорд в рейтинге WTA

Грузинская теннисистка установила личный рекорд в рейтинге WTA

Горгодзе зафиксировала лучший результат не только среди одиночниц, но и в парном разряде 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T22:25+0400

2022-02-15T22:25+0400

2022-02-15T22:25+0400

грузия

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екатерина горгодзе

теннис

грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Сильнейшая теннисистка Грузии Екатерина Горгодзе поднялась на три позиции в обновленном рейтинге WTA и с 532 очками расположилась на 129 позиции. Это лучший показатель Горгодзе в карьере.Стоит также отметить, что Горгодзе зафиксировала лучший результат не только среди одиночниц, но и в парном разряде. На данный момент у грузинки 1453 очка и она занимает 56 строчку в парном разряде.Улучшить свои позиции в списке сильнейших теннисисток мира Горгодзе может уже на этой неделе, если удачно выступит на турнире из серии ITF в Анталье (Турция) с призовым фондом в 25 тысяч долларов США.Первый круг Горгодзе уже преодолела, обыграв в двух сетах Лу Цзин из Китая – 6:1, 7:6. Кстати, на этом турнире грузинка посеяна под первым номером.В 1/8 финала Горгодзе встретится с победительницей пары Анастасия Золотарева (Россия) – Камилла Розателло (Италия).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, спорт, новости, екатерина горгодзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах