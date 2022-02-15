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Грузинский боец Гига Чикадзе появился в видеоигре UFC – ФОТО

Грузинский боец Гига Чикадзе появился в видеоигре UFC – ФОТО

Гига очень доволен своим виртуальным двойником и признается, что появление в этой видеоигре было его давней мечтой 15.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Гига Чикадзе появился в одной из самых популярных игр "UFC 4" – теперь любители игры смогут виртуально посоревноваться с известным бойцом из Грузии.Сам Чикадзе поделился этой информацией в Instagram: "Вы уже можете использовать Гигу Кики в UFC 4, это была моя мечта!"Количество бойцов в видеоигре ограничено и в периодических обновлениях появляются новые лица. Это было последнее обновление, где появилось два новых бойца, один из них – Гига Чикадзе.В игре грузин выглядит очень конкурентоспособным бойцом ​​с хорошими данными. Его удар 4,5 звезды из 5, выносливость – 4,5, а схватка – 3,5. В среднем боец получил оценку 4 звезды из 5.Сам 32-летний боец, который принимает участие в боях UFC с 2019 года, очень доволен тем, как представлен в игре. Спортсмен отмечает, что его движения в игре очень реалистичны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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