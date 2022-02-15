https://sputnik-georgia.ru/20220215/kamila-valieva-treniruetsya-posle-resheniya-cas-o-dopuske-k-olimpiade---video-264456500.html

Камила Валиева тренируется после решения CAS о допуске к Олимпиаде - видео

Камила Валиева тренируется после решения CAS о допуске к Олимпиаде - видео

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировки после решения CAS допустить ее до участия в личном турнире на зимних Олимпийских Играх в Пекине. 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T14:00+0400

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камила валиева

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Валиева безупречно откатала короткую программу, с которой выступит 15 февраля. Смотрите в видео Sputnik на русском, как Валиева тренировалась. 11 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила в пробе триметазидин, но данные передала только 8 февраля, спустя день после победы россиян в командном турнире. После этого РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наложило на российскую фигуристку временное отстранение, но сняло его на следующий день после апелляции спортсменки. Решение РУСАДА попытались опротестовать Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), но CAS вынес решение в пользу Валиевой.

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