https://sputnik-georgia.ru/20220215/khrustalev-nagiev-ili-urgant-kto-zamenit-maslyakova-v-kvn-264444903.html
Хрусталев, Нагиев или Ургант? Кто заменит Маслякова в КВН
Хрусталев, Нагиев или Ургант? Кто заменит Маслякова в КВН
Коронавирус сразил Маслякова уже во второй раз и поэтому легенда КВН решил подобрать себе замену 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T10:43+0400
2022-02-15T10:43+0400
2022-02-15T10:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
квн
россия
иван ургант
дмитрий нагиев
юлий гусман
новости
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23380/15/233801507_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a3a93fefc98e4fae2245d3216edb497a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стали известны имена артистов, которые заменят заболевшего Александра Маслякова и проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне.Это Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего.Новость о том, что Масляков заболел коронавирусом и по этой причине пропустит первые игры нового сезона КВН, появилась на днях в официальном Instagram-аккаунте КВН. К слову, Масляков болеет коронавирусом уже второй раз.Как оказалось, на роль ведущих были выбраны известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23380/15/233801507_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_f0bdfaa3c3ad620190cd04a22e9354ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
квн, россия, иван ургант, дмитрий нагиев, юлий гусман, новости, российский шоу-бизнес
Хрусталев, Нагиев или Ургант? Кто заменит Маслякова в КВН
10:43 15.02.2022 (обновлено: 10:46 15.02.2022) Подписаться на
Коронавирус сразил Маслякова уже во второй раз и поэтому легенда КВН решил подобрать себе замену
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стали известны имена артистов, которые заменят заболевшего Александра Маслякова и проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне.
Это Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант, пишет РИА Новости
со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего.
Новость о том, что Масляков заболел коронавирусом и по этой причине пропустит первые игры нового сезона КВН, появилась на днях в официальном Instagram-аккаунте КВН. К слову, Масляков болеет коронавирусом уже второй раз.
Как оказалось, на роль ведущих были выбраны известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.