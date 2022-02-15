https://sputnik-georgia.ru/20220215/khrustalev-nagiev-ili-urgant-kto-zamenit-maslyakova-v-kvn-264444903.html

Хрусталев, Нагиев или Ургант? Кто заменит Маслякова в КВН

Хрусталев, Нагиев или Ургант? Кто заменит Маслякова в КВН

Коронавирус сразил Маслякова уже во второй раз и поэтому легенда КВН решил подобрать себе замену 15.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стали известны имена артистов, которые заменят заболевшего Александра Маслякова и проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне.Это Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего.Новость о том, что Масляков заболел коронавирусом и по этой причине пропустит первые игры нового сезона КВН, появилась на днях в официальном Instagram-аккаунте КВН. К слову, Масляков болеет коронавирусом уже второй раз.Как оказалось, на роль ведущих были выбраны известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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квн, россия, иван ургант, дмитрий нагиев, юлий гусман, новости, российский шоу-бизнес