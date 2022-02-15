https://sputnik-georgia.ru/20220215/lider-partii-lelo-dlya-gruzii-reshil-vernutsya-v-parlament-v-novom-amplua-264475527.html

Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернутся в парламент в новом амплуа

Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернутся в парламент в новом амплуа

Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T22:45+0400

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2022-02-15T22:45+0400

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рустави

промежуточные парламентские выборы

лело для грузии

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Лишившись депутатсткого мандата во вторник, один из лидеров партии "Лело для Грузии" принял решение принять участие в парламентских выборах уже в качестве мажоритарного депутата, заявил председатель партии Мамука Хазарадзе.Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда.По его словам, такое решение партия приняла, чтобы доказать, что власть находится в руках народа и в Рустави развернется настоящая принципиальная борьба.Промежуточные парламентские выборы в округе Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. Для участия в выборах регистрацию прошли 13 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, рустави, промежуточные парламентские выборы, лело для грузии, мамука хазарадзе