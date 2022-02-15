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Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернутся в парламент в новом амплуа
Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернутся в парламент в новом амплуа
Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T22:45+0400
2022-02-15T22:45+0400
2022-02-15T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Лишившись депутатсткого мандата во вторник, один из лидеров партии "Лело для Грузии" принял решение принять участие в парламентских выборах уже в качестве мажоритарного депутата, заявил председатель партии Мамука Хазарадзе.Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда.По его словам, такое решение партия приняла, чтобы доказать, что власть находится в руках народа и в Рустави развернется настоящая принципиальная борьба.Промежуточные парламентские выборы в округе Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. Для участия в выборах регистрацию прошли 13 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, рустави, промежуточные парламентские выборы, лело для грузии, мамука хазарадзе
Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернутся в парламент в новом амплуа
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Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Лишившись депутатсткого мандата во вторник, один из лидеров партии "Лело для Грузии" принял решение принять участие в парламентских выборах уже в качестве мажоритарного депутата, заявил председатель партии Мамука Хазарадзе.
Парламент Грузии лишил Джапаридзе депутатского мандата из-за вынесенного в январе обвинительного приговора суда.
"По решению партии, Бадри Джапаридзе будет представлен в качестве кандидата на мажоритарных промежуточных выборах в округе Рустави-Гардабани", - сказал Хазарадзе журналистам.
По его словам, такое решение партия приняла, чтобы доказать, что власть находится в руках народа и в Рустави развернется настоящая принципиальная борьба.
Промежуточные парламентские выборы в округе Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. Для участия в выборах регистрацию прошли 13 партий.
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