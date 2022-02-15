https://sputnik-georgia.ru/20220215/manizha-vypustila-klip-na-kaver-pesni-iz-yuzhnokoreyskogo-seriala-demon-264449651.html

Манижа выпустила клип на кавер песни из южнокорейского сериала "Демон"

Манижа выпустила клип на кавер песни из южнокорейского сериала "Демон"

Зрители оценили новую работу Манижи – песня, как и клип, сделаны очень качественно и со вкусом 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T13:03+0400

2022-02-15T13:03+0400

2022-02-15T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российские исполнители Манижа и Elman записали дуэт и представили клип на русскоязычную кавер-версию композиции "Stay with me" из популярного корейского сериала "Бессмертный. Романтическое заклятие". В России эта дорама выходит под названием "Демон" или "Гоблин/Токкэби".Эту новость певица сообщила в сторис личного микроблога. Видео, судя по отзывам, очень понравилось подписчикам."Отличный подарок ко дню святого Валентина. Лучшая песня", "Очень понравился клип и исполнение. Отличный дуэт получился. Надо будет и сериал глянуть", "Какой красивый, чувственный клип... Атмосфера невероятная!" – отреагировали фанаты на ролик.Премьера сериала состоялась в 2016 году на южнокорейском кабельном канале tvN. Главные роли в дораме исполнили актеры Кон Ю, Ким Го Ын, Ю Ин На, Ли Дон Ук и Юк Сон Джэ.В сериале описываются события и в наши дни, и в далеком прошлом. Ким Син, живущий уже больше 900 лет, в древности был великим полководцем. Но попал в немилость царя, был убит и проклят. Так главный герой становится токкэби – бессмертным демоном. Вечная жизнь ему в тягость. Он пытается найти девушку, которая сможет разглядеть в его груди меч и вытащить его оттуда, чтобы он смог покинуть этот мир.На российском телевидении сериал "Бессмертный. Романтическое заклятие" стартовал 11 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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южная корея, манижа, российский шоу-бизнес, телесериалы