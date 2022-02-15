https://sputnik-georgia.ru/20220215/minselkhoz-gruzii-gotov-trudoustroit-nuzhdayuschikhsya-po-gosprogramme-264476658.html

Минсельхоз Грузии готов трудоустроить нуждающихся по госпрограмме

Минсельхоз Грузии готов трудоустроить нуждающихся по госпрограмме

Социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы, заявил министр 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T23:46+0400

2022-02-15T23:46+0400

2022-02-15T23:52+0400

грузия

новости

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйство готово с 1 марта трудоустроить несколько тысяч социально незащищенных в рамках правительственной программы, заявил глава ведомства Отар Шамугия.Правительство Грузии с 1 марта начинает осуществление программы по трудоустройству лиц со статусом социально незащищенных. В течение года планируется дать работу 100 тысячам нуждающихся.Министр отметил, что социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы.Новая программа трудоустройстваСогласно предварительным данным, правительство Грузии предложит трудоспособным социально незащищенным лица конкретные рабочие места по месту жительства.На первом этапе участие в программе добровольное, но если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то в течение года социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено.Те же, кто будет участвовать в программе правительства, будут получать социальную помощь и заработную плату, будут получать от государства ежемесячно дополнительно 300 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии