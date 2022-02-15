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Минсельхоз Грузии готов трудоустроить нуждающихся по госпрограмме
Минсельхоз Грузии готов трудоустроить нуждающихся по госпрограмме
Социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы, заявил министр 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T23:46+0400
2022-02-15T23:46+0400
2022-02-15T23:52+0400
грузия
новости
общество
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйство готово с 1 марта трудоустроить несколько тысяч социально незащищенных в рамках правительственной программы, заявил глава ведомства Отар Шамугия.Правительство Грузии с 1 марта начинает осуществление программы по трудоустройству лиц со статусом социально незащищенных. В течение года планируется дать работу 100 тысячам нуждающихся.Министр отметил, что социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы.Новая программа трудоустройстваСогласно предварительным данным, правительство Грузии предложит трудоспособным социально незащищенным лица конкретные рабочие места по месту жительства.На первом этапе участие в программе добровольное, но если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то в течение года социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено.Те же, кто будет участвовать в программе правительства, будут получать социальную помощь и заработную плату, будут получать от государства ежемесячно дополнительно 300 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Минсельхоз Грузии готов трудоустроить нуждающихся по госпрограмме
23:46 15.02.2022 (обновлено: 23:52 15.02.2022) Подписаться на
Социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы, заявил министр
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйство готово с 1 марта трудоустроить несколько тысяч социально незащищенных в рамках правительственной программы, заявил глава ведомства Отар Шамугия.
Правительство Грузии с 1 марта начинает осуществление программы по трудоустройству лиц со статусом социально незащищенных. В течение года планируется дать работу 100 тысячам нуждающихся.
"Наше ведомство готово включить несколько тысяч человек в общественные работы, предложить им конкретные рабочие места, что поможет им активно реализовать свои возможности", - сказал Шамугия.
Министр отметил, что социально незащищенные будут в основном заняты на развитии мелиорационной системы.
Новая программа трудоустройства
Согласно предварительным данным, правительство Грузии предложит трудоспособным социально незащищенным лица конкретные рабочие места по месту жительства.
На первом этапе участие в программе добровольное, но если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то в течение года социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено.
Те же, кто будет участвовать в программе правительства, будут получать социальную помощь и заработную плату, будут получать от государства ежемесячно дополнительно 300 лари.
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