https://sputnik-georgia.ru/20220215/my-prekrasno-proveli-vremya---lado-kvataniya-o-romane-s-manizhey-264466499.html

"Мы прекрасно провели время" - Ладо Кватания о романе с Манижей

"Мы прекрасно провели время" - Ладо Кватания о романе с Манижей

Любовь переплелась с творчеством, энергией и Грузией - режиссер впервые откровенно рассказал о романе с Манижей

2022-02-15T19:20+0400

2022-02-15T19:20+0400

2022-02-15T19:20+0400

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светская хроника

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известный российский режиссер грузинского происхождения Ладо Кватания рассказал о знакомстве с певицей Манижей, а также о моменте, когда сделал ей предложение.Ладо Кватания стал новым героем в передаче Юрия Дудя, где поговорил на разные темы – от своего детства в Грузии до современной России.В интервью не обошлось без разговора и на личную тему, а именно об отношениях с Манижей. Оказалось, что познакомилась пара еще в 2018 году, после чего занимались различными проектами. "Мы начали более тесно общаться, но это никогда не выходило в какую-то другую плоскость – это была просто работа", - говорит режиссер.А вот более тесное общение знаменитостей началось во время поездки в Осетию. Тогда Кватания и Манижа из Осетии приехали в Грузию и остановились в Казбеги. Уже осенью 2021 года Кватания сделал предложение Маниже в Грузии. Юрий спросил у режиссера, почему для этого события была выбрана именно Грузия, на что Кватания ответил: "Я понял, что я бы хотел сделать это именно здесь, поскольку чувствую связь с этим местом".Интересно, что теперь пара планирует провести два обряда - венчание и никах, ведь Манижа мусульманка. Никах – это традиционный обряд венчания в Таджикистане."Я отношусь к этому гораздо проще, как и она. Это просто такая культурная традиция, которой стоит обязательно воспользоваться. При этом я никаких противоречий во смешении наших культур не вижу", - отметил режиссер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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манижа, юрий дудь, ладо кватания, российский шоу-бизнес, светская хроника