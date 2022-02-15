https://sputnik-georgia.ru/20220215/na-perevale-paravani-vvedeny-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-264460208.html

На перевале Паравани введены ограничения для большегрузов

На перевале Паравани введены ограничения для большегрузов

На дороге через перевала Паравани с 20.00 до 08.00 запрещено движение для трейлеров 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T17:32+0400

2022-02-15T17:32+0400

2022-02-15T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. На перевале Паравани из-за сложных метеоусловий установлен особый режим движения для трейлеров, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В связи с вероятностью метели и ухудшением метеоусловий в ночное время суток движение автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещается с 20:00 до 08:00.Движение транспортных средств с двумя и более ведущими мостами свободно в любое время суток.Ограничения действуют также на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, дороги