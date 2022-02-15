https://sputnik-georgia.ru/20220215/na-zapade-gruzii-zaderzhali-zhenschinu-brosivshuyu-v-kanalizatsiyu-novorozhdennogo-264450121.html
На западе Грузии задержали женщину, бросившую в канализацию новорожденного
На западе Грузии задержали женщину, бросившую в канализацию новорожденного
Мать, обрекшую на гибель своего ребенка, ждет тюремное заключение от трех до пяти лет 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T13:18+0400
2022-02-15T13:18+0400
2022-02-15T13:18+0400
грузия
новости
поти
новорожденный ребенок
происшествия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Поти нашли и задержали женщину, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Как сообщают СМИ, молодая женщина призналась в содеянном.Местные жители обнаружили тело младенца в понедельник после того, как в жилом многоквартирном доме засорилась канализационная труба, а соседи пытались ее прочистить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, поти, новорожденный ребенок, происшествия
На западе Грузии задержали женщину, бросившую в канализацию новорожденного
Подписаться на
Мать, обрекшую на гибель своего ребенка, ждет тюремное заключение от трех до пяти лет
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
В Поти нашли и задержали женщину, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка, информацию Sputnik
подтвердили в МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Как сообщают СМИ, молодая женщина призналась в содеянном.
Местные жители обнаружили тело младенца в понедельник после того, как в жилом многоквартирном доме засорилась канализационная труба, а соседи пытались ее прочистить.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.