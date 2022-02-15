https://sputnik-georgia.ru/20220215/na-zapade-gruzii-zaderzhali-zhenschinu-brosivshuyu-v-kanalizatsiyu-novorozhdennogo-264450121.html

На западе Грузии задержали женщину, бросившую в канализацию новорожденного

На западе Грузии задержали женщину, бросившую в канализацию новорожденного

Мать, обрекшую на гибель своего ребенка, ждет тюремное заключение от трех до пяти лет 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T13:18+0400

2022-02-15T13:18+0400

2022-02-15T13:18+0400

грузия

новости

поти

новорожденный ребенок

происшествия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Поти нашли и задержали женщину, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Как сообщают СМИ, молодая женщина призналась в содеянном.Местные жители обнаружили тело младенца в понедельник после того, как в жилом многоквартирном доме засорилась канализационная труба, а соседи пытались ее прочистить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, поти, новорожденный ребенок, происшествия