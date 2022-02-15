https://sputnik-georgia.ru/20220215/nochnye-kluby-gruzii-vozobnovlyayut-rabotu-s-5-marta-264472296.html

Ночные клубы Грузии возобновляют работу с 5 марта

Ночные клубы Грузии возобновляют работу с 5 марта

Причиной открытия ночных клубов стал спад числа зараженных штаммом коронавируса "омикрон" 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T21:27+0400

2022-02-15T21:27+0400

2022-02-15T21:27+0400

грузия

новости

общество

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Координационный совет при правительстве Грузии разрешит работу ночных клубов с 5-6 марта с действующим ограничением заполнения на 60%, говорится в сообщении правительства Грузии.Причиной открытия ночных клубов назван спад числа зараженных штаммом коронавирусом "омикрон".Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря прошлого года получили право проводить мероприятия в новогодние дни с соблюдением регуляций - 31 декабря, 1, 7, 8, 14 и 15 января. Клубам разрешили провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, они прекратили работу на неопределенный срок.В Грузии пик шестой волны распространения коронавируса, который в данный момент пошел на спад. С середины января суточный показатель заболеваемости начал возрастать и на пике доходил до 25-26 тысяч в день. С начала пандемии в стране зафиксировано уже около 1,5 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, ограничения из-за коронавируса