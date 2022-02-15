https://sputnik-georgia.ru/20220215/pandemiya-vo-dvortse-zhena-printsa-charlza-zarazilas-covid-19-264457169.html

Пандемия во дворце: жена принца Чарльза заразилась COVID-19

Пандемия во дворце: жена принца Чарльза заразилась COVID-19

Герцогиня Корнуолльская подцепила коварный вирус сразу же после своего супруга и поставила под угрозу здоровье королевы

2022-02-15T15:32+0400

2022-02-15T15:32+0400

2022-02-15T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Здоровье королевы Елизаветы II находится под угрозой: вслед за сыном монарха, принцем Чарльзом, коронавирусом заразилась его супруга Камилла. Королевский дворец Британии пал под натиском коронавируса. Недавно стало известно, что заболел сын королевы – принц Чарльз, а теперь положительный тест получила и его супруга. Камилла Паркер-Боулз заболела COVID-19 и ушла в самоизоляцию с супругом. Стоит отметить, что герцогиня заболела впервые, а вот принц Чарльз болеет во второй раз. Обязанности пары временно перераспределили между здоровыми членами королевской семьи. Обнаружен ли коронавирус у Елизаветы II – официальные источники не сообщают, но СМИ уверяют, что королева чувствует себя хорошо и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей. Также представители королевства подчеркнули, что не будут "бесконечно комментировать" вопросы о здоровье монарха, так как существует право "врачебной тайны". Фанаты королевской семьи надеются, что принц и его жена быстро встанут на ноги и порадуют всех хорошими новостями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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монархия, елизавета ii, в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, зарубежные звезды