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https://sputnik-georgia.ru/20220215/pandemiya-vo-dvortse-zhena-printsa-charlza-zarazilas-covid-19-264457169.html
Пандемия во дворце: жена принца Чарльза заразилась COVID-19
Пандемия во дворце: жена принца Чарльза заразилась COVID-19
Герцогиня Корнуолльская подцепила коварный вирус сразу же после своего супруга и поставила под угрозу здоровье королевы
2022-02-15T15:32+0400
2022-02-15T15:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
монархия
елизавета ii
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коронавирус covid-19
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Здоровье королевы Елизаветы II находится под угрозой: вслед за сыном монарха, принцем Чарльзом, коронавирусом заразилась его супруга Камилла. Королевский дворец Британии пал под натиском коронавируса. Недавно стало известно, что заболел сын королевы – принц Чарльз, а теперь положительный тест получила и его супруга. Камилла Паркер-Боулз заболела COVID-19 и ушла в самоизоляцию с супругом. Стоит отметить, что герцогиня заболела впервые, а вот принц Чарльз болеет во второй раз. Обязанности пары временно перераспределили между здоровыми членами королевской семьи. Обнаружен ли коронавирус у Елизаветы II – официальные источники не сообщают, но СМИ уверяют, что королева чувствует себя хорошо и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей. Также представители королевства подчеркнули, что не будут "бесконечно комментировать" вопросы о здоровье монарха, так как существует право "врачебной тайны". Фанаты королевской семьи надеются, что принц и его жена быстро встанут на ноги и порадуют всех хорошими новостями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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монархия, елизавета ii, в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, зарубежные звезды

Пандемия во дворце: жена принца Чарльза заразилась COVID-19

15:32 15.02.2022
© photo: Sputnik / Игорь МихалевВид на Виндзорский замок - резиденция британских монархов в городе Виндзор, графство Беркшир, Англия
Вид на Виндзорский замок - резиденция британских монархов в городе Виндзор, графство Беркшир, Англия - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© photo: Sputnik / Игорь Михалев
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Анастасия Шрайбер
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Герцогиня Корнуолльская подцепила коварный вирус сразу же после своего супруга и поставила под угрозу здоровье королевы
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Здоровье королевы Елизаветы II находится под угрозой: вслед за сыном монарха, принцем Чарльзом, коронавирусом заразилась его супруга Камилла.
Королевский дворец Британии пал под натиском коронавируса. Недавно стало известно, что заболел сын королевы – принц Чарльз, а теперь положительный тест получила и его супруга. Камилла Паркер-Боулз заболела COVID-19 и ушла в самоизоляцию с супругом.
Стоит отметить, что герцогиня заболела впервые, а вот принц Чарльз болеет во второй раз. Обязанности пары временно перераспределили между здоровыми членами королевской семьи.
Обнаружен ли коронавирус у Елизаветы II – официальные источники не сообщают, но СМИ уверяют, что королева чувствует себя хорошо и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей.
Также представители королевства подчеркнули, что не будут "бесконечно комментировать" вопросы о здоровье монарха, так как существует право "врачебной тайны". Фанаты королевской семьи надеются, что принц и его жена быстро встанут на ноги и порадуют всех хорошими новостями.
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