https://sputnik-georgia.ru/20220215/pedofil-v-gruzii-poluchil-15-let-tyurmy-264475959.html
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы
Обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет, заявляет прокуратура 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T23:06+0400
2022-02-15T23:06+0400
2022-02-15T23:19+0400
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005328_1298:0:4528:1817_1920x0_80_0_0_f612ce80fd01b5ed2746c038816bba94.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Ахалцихский районный суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На суде стороне обвинения удалось доказать факт, что обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет.Мужчина был признан виновным по трем эпизодам. Все время до приговора он находился в предварительном заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005328_2105:0:4528:1817_1920x0_80_0_0_a12d2f42ff0f3d586ba3a16b1645f74a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы
23:06 15.02.2022 (обновлено: 23:19 15.02.2022) Подписаться на
Обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет, заявляет прокуратура
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
Ахалцихский районный суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении
Генеральной прокуратуры Грузии.
На суде стороне обвинения удалось доказать факт, что обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет.
Мужчина был признан виновным по трем эпизодам. Все время до приговора он находился в предварительном заключении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.