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Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы
Обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет, заявляет прокуратура 15.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Ахалцихский районный суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На суде стороне обвинения удалось доказать факт, что обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет.Мужчина был признан виновным по трем эпизодам. Все время до приговора он находился в предварительном заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы

23:06 15.02.2022 (обновлено: 23:19 15.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет, заявляет прокуратура
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Ахалцихский районный суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
На суде стороне обвинения удалось доказать факт, что обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет.
Мужчина был признан виновным по трем эпизодам. Все время до приговора он находился в предварительном заключении.
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