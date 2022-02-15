https://sputnik-georgia.ru/20220215/pedofil-v-gruzii-poluchil-15-let-tyurmy-264475959.html

Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы

Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы

Обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет, заявляет прокуратура 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T23:06+0400

2022-02-15T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Ахалцихский районный суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На суде стороне обвинения удалось доказать факт, что обвиняемый, угрожая насилием, совершил несколько раз развратные действия в отношении ребенка до 14 лет.Мужчина был признан виновным по трем эпизодам. Все время до приговора он находился в предварительном заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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