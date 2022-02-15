https://sputnik-georgia.ru/20220215/pora-prosnutsya---uchenye-gruzii-obedinyayutsya-dlya-vyvoda-strany-iz-krizisa-264468104.html

"Пора проснуться" - ученые Грузии объединяются для вывода страны из кризиса

"Пора проснуться" - ученые Грузии объединяются для вывода страны из кризиса

Делиться ценным опытом, использовать имеющиеся ресурсы и решать проблемы - к чему еще призывают ученые Грузии общественность и власти 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T20:10+0400

2022-02-15T20:10+0400

2022-02-15T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известный грузинский ученый Эрекле Шония сделал первые шаги для объединения и мобилизации грузинских ученых разных поколений, чтобы найти пути выхода страны из постпандемического кризиса. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik.Ученый Эрекле Шония организовал и провел в Гелатской академии Конгресс ученых Грузии, на котором представители научных кругов страны презентовали План по развитию Грузии и выходу из кризиса. План состоит из 21 пункта, которые затрагивают преобразования фундаментальных институций."Пандемия оголила те проблемы, которые есть не только в нашей стране, но и во всем мире. Уже в 2020 году стало видно, что страна не использует имеющиеся ресурсы, в том числе научные, чтоб решать проблемы", - сказал Шония.По словам Шония, к решению вопросов нужно подключить компетентных людей, разбирающихся в отраслевых вопросах.С этой целью Шония связался с Конгрессом ученых Грузии, который существует с 2008 года с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.Как отметил ученый, у них уже состоялась встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, что послужит началом процесса сближения научного потенциала и власти.Как считает Шония, для решения проблем всем обязательно нужно объединиться. Также следует подключить ученых из других Кавказский республик, так как на всем пространстве Закавказья схожие проблемы.С тем, что к решению проблем необходимо привлекать лидеров, согласна и политолог Лали Морошкина."Если не иметь лидеров и авторитетов, очень трудно пробиваться вперед. Женщины спасают экономику Грузии. Мы знаем, что экономика пополняется за счет женщин - трудовых мигрантов", - сказала Морошкина.Как отметила политолог, по всему миру живут и работают талантливые грузинские женщины, которые могут поделиться с другими своим опытом, навыками и знаниями."Во всем мире уже поняли роль женщин. Везде проводятся конференции, бизнес-форумы - в России, Азербайджане, Италии. Все осознали, что женщин нужно выдвигать вперед. А у нас назначения женщин носит лишь номинальный характер, для галочки", - считает Морошкина.Между тем, как считает Эрекле Шония, пандемия сыграла "роль отрезвителя", холодного душа для всего человечества. Необходимо сделать рациональные выводы из всего пережитого, уверен ученый."У нас сейчас есть возможность все осознать и вынести из всего прок. И все это применить к будущему. Потому что мы не осознаем того, как живем последние 30 лет. Это катастрофа", - утверждает Шония.Как считают эксперты, необходимо продумывать и анализировать последствия всего происходящего в стране и мире, просчитывать процессы на годы и "не наступать на те же грабли".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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пресс-центр, ученые, грузия, новости, общество, илия второй, саломе зурабишвили , коронавирус covid-19