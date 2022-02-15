https://sputnik-georgia.ru/20220215/press-konferentsiya-kongress-uchenykh-gruzii---kakov-plan-po-vykhodu-strany-iz-krizisa-264417549.html
Пресс-конференция: Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса
Пресс-конференция: Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса
Пресс-конференция на тему "Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник... 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T11:35+0400
2022-02-15T11:35+0400
2022-02-15T11:35+0400
пресс-центр
грузия
новости
общество
эрекле шония
лали морошкина
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Известный грузинский ученый Эрекле Шония организовал и провел в Гелатской академии Конгресс ученых Грузии, на котором представители научных кругов и общественности презентовали План по развитию Грузии и выходу из кризиса, состоящий из 21 пункта. Ранее представители Конгресса также встретились с президентом Саломе Зурабишвили.О планах ученых впервые на русском языке расскажут участники пресс-конференции:– спикер Конгресса ученых Эрекле ШОНИЯ;– политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное государство" Лали МОРОШКИНА.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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грузия, новости, общество, эрекле шония, лали морошкина
Пресс-конференция: Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса
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Пресс-конференция на тему "Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 15 февраля, в 12:00
Известный грузинский ученый Эрекле Шония организовал и провел в Гелатской академии Конгресс ученых Грузии, на котором представители научных кругов и общественности презентовали План по развитию Грузии и выходу из кризиса, состоящий из 21 пункта. Ранее представители Конгресса также встретились с президентом Саломе Зурабишвили.
О планах ученых впервые на русском языке расскажут участники пресс-конференции:
– спикер Конгресса ученых Эрекле ШОНИЯ;
– политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное государство" Лали МОРОШКИНА.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.