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Президент Грузии не согласна с решением парламента
Президент Грузии не согласна с решением парламента
Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T20:27+0400
2022-02-15T20:27+0400
2022-02-15T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением парламента о прекращении полномочий депутатов парламента Грузии от оппозиции, об этом глава государства написала на своей официальной странице в Facebook.Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера "Дроа" Элене Хоштария и лидера "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. Помимо оппозиционных депутатов парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава, который покинул законодательный орган по собственному желанию."Исходя из существующих сегодня внешних и внутренних вызовов, я не согласна с прекращением полномочий депутатов парламента", - написала президент Грузии.Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента. Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, шалва нателашвили, элене хоштария, президент грузии, парламент грузии
Президент Грузии не согласна с решением парламента
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Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением парламента о прекращении полномочий депутатов парламента Грузии от оппозиции, об этом глава государства написала на своей официальной странице в Facebook
.
Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера "Дроа" Элене Хоштария и лидера "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. Помимо оппозиционных депутатов парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава, который покинул законодательный орган по собственному желанию.
"Исходя из существующих сегодня внешних и внутренних вызовов, я не согласна с прекращением полномочий депутатов парламента", - написала президент Грузии.
Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента. Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
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