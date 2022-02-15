https://sputnik-georgia.ru/20220215/prezident-gruzii-ne-soglasna-s-resheniem-parlamenta-264470055.html

Президент Грузии не согласна с решением парламента

Президент Грузии не согласна с решением парламента

Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T20:27+0400

2022-02-15T20:27+0400

2022-02-15T20:27+0400

грузия

новости

политика

шалва нателашвили

элене хоштария

президент грузии

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169894_148:540:2828:2048_1920x0_80_0_0_d08d70036d6711b30461c484fe5d3def.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не согласна с решением парламента о прекращении полномочий депутатов парламента Грузии от оппозиции, об этом глава государства написала на своей официальной странице в Facebook.Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера "Дроа" Элене Хоштария и лидера "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. Помимо оппозиционных депутатов парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава, который покинул законодательный орган по собственному желанию."Исходя из существующих сегодня внешних и внутренних вызовов, я не согласна с прекращением полномочий депутатов парламента", - написала президент Грузии.Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента. Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, шалва нателашвили, элене хоштария, президент грузии, парламент грузии