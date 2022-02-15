https://sputnik-georgia.ru/20220215/prichinoy-vzryva-gaza-v-tbilisi-mogla-stat-khalatnost-264455597.html
Причиной взрыва газа в Тбилиси могла стать халатность
Причиной взрыва газа в Тбилиси могла стать халатность
В результате взрыва пострадал один человек – мужчина с ожогами доставлен в больницу 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:46+0400
2022-02-15T14:46+0400
2022-02-15T16:08+0400
грузия
новости
взрыв газа
тбилиси
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039830_0:95:3185:1886_1920x0_80_0_0_4ec75d3995be753e452b2685268197c0.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси могли стать халатность и самовольный демонтаж или перенос газового прибора, заявили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже во вторник утром. По данным СМИ, пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.По данным компании, в квартире на момент взрыва шел ремонт. Точная причина взрыва станет известна после завершения работы специалистов, сказано в сообщении Tbilisi Energy.Компания предупредила население о том, что во время переноса или ремонта газовых приборов часто повреждаются шланги и происходит утечка. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1ab225a0c1a524b1e99356ddb3f5ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, взрыв газа, тбилиси, происшествия
Причиной взрыва газа в Тбилиси могла стать халатность
14:46 15.02.2022 (обновлено: 16:08 15.02.2022) Подписаться на
В результате взрыва пострадал один человек – мужчина с ожогами доставлен в больницу
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси могли стать халатность и самовольный демонтаж или перенос газового прибора, заявили в газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже во вторник утром. По данным СМИ, пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.
По данным компании, в квартире на момент взрыва шел ремонт. Точная причина взрыва станет известна после завершения работы специалистов, сказано в сообщении Tbilisi Energy
.
Компания предупредила население о том, что во время переноса или ремонта газовых приборов часто повреждаются шланги и происходит утечка.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.