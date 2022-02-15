https://sputnik-georgia.ru/20220215/prichinoy-vzryva-gaza-v-tbilisi-mogla-stat-khalatnost-264455597.html

Причиной взрыва газа в Тбилиси могла стать халатность

Причиной взрыва газа в Тбилиси могла стать халатность

В результате взрыва пострадал один человек – мужчина с ожогами доставлен в больницу 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T14:46+0400

2022-02-15T14:46+0400

2022-02-15T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси могли стать халатность и самовольный демонтаж или перенос газового прибора, заявили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже во вторник утром. По данным СМИ, пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.По данным компании, в квартире на момент взрыва шел ремонт. Точная причина взрыва станет известна после завершения работы специалистов, сказано в сообщении Tbilisi Energy.Компания предупредила население о том, что во время переноса или ремонта газовых приборов часто повреждаются шланги и происходит утечка. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, взрыв газа, тбилиси, происшествия