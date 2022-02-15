https://sputnik-georgia.ru/20220215/sbornaya-gruzii-po-khokkeyu-sygraet-na-chempionate-mira-vpervye-za-tri-goda-264441878.html

Сборная Грузии по хоккею сыграет на чемпионате мира впервые за три года

Сборная Грузии по хоккею сыграет на чемпионате мира впервые за три года

Сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике с 18 по 23 апреля текущего года 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение о возобновлении чемпионатов мира в низших дивизионах после двухлетней паузы, говорится в сообщении организации.Это значит, что сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике (Исландия) с 18 по 23 апреля текущего года.Соперниками грузинских хоккеистов по группе "В" станут сборные Бельгии, Исландии, Болгарии и Мексики. Первый матч на турнире наша команда проведет 18 апреля против Болгарии.В 2020 и 2021 годах чемпионаты мира в дивизионах I, II, III и IV не проводились из-за пандемии коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, хоккей, чемпионат мира по хоккею