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Сборная Грузии по хоккею сыграет на чемпионате мира впервые за три года
Сборная Грузии по хоккею сыграет на чемпионате мира впервые за три года
Сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике с 18 по 23 апреля текущего года 15.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение о возобновлении чемпионатов мира в низших дивизионах после двухлетней паузы, говорится в сообщении организации.Это значит, что сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике (Исландия) с 18 по 23 апреля текущего года.Соперниками грузинских хоккеистов по группе "В" станут сборные Бельгии, Исландии, Болгарии и Мексики. Первый матч на турнире наша команда проведет 18 апреля против Болгарии.В 2020 и 2021 годах чемпионаты мира в дивизионах I, II, III и IV не проводились из-за пандемии коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, хоккей, чемпионат мира по хоккею

Сборная Грузии по хоккею сыграет на чемпионате мира впервые за три года

11:14 15.02.2022
© FB / Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею
Сборная Грузии по хоккею - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© FB / Georgian Ice Hockey Federation
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Сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике с 18 по 23 апреля текущего года
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение о возобновлении чемпионатов мира в низших дивизионах после двухлетней паузы, говорится в сообщении организации.
Это значит, что сборная Грузии, выступающая во втором дивизионе, примет участие в турнире, который состоится в Рейкьявике (Исландия) с 18 по 23 апреля текущего года.
Соперниками грузинских хоккеистов по группе "В" станут сборные Бельгии, Исландии, Болгарии и Мексики. Первый матч на турнире наша команда проведет 18 апреля против Болгарии.
В 2020 и 2021 годах чемпионаты мира в дивизионах I, II, III и IV не проводились из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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