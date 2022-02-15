https://sputnik-georgia.ru/20220215/skonchalsya-byvshiy-deputat-parlamenta-gruzii-tamaz-mechiauri-264447230.html

Скончался бывший депутат парламента Грузии Тамаз Мечиаури

Скончался бывший депутат парламента Грузии Тамаз Мечиаури

Тамаз Мечиаури заразился коронавирусом и не сумел справиться с болезнью 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T11:29+0400

2022-02-15T11:29+0400

2022-02-15T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Экс-депутат парламента Грузии, бывший мэр Тианети Тамаз Мечиури скончался на 67-м году жизни, об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Заза Мечиаури.Политик стал жертвой коронавируса. О том, что у него подтвердился COVID-19, Мечиаури сообщил сам 27 января на собственной странице в соцсети. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в Первую университетскую клинику и все это время находился в реанимационном отделении. Спасти его врачам не удалось."Боролся мужественно, перешел в вечность. Отец, вверяем Господу твою светлую душу", – написал Заза Мечиаури в соцсети.В 2012-2016 годах Мечиаури был депутатом парламента Грузии восьмого созыва. Он также возглавлял парламентский комитет по финансово-бюджетным вопросам. В 2017 году Мечиаури был избран мэром района Тианети. Однако в 2020 году он подал в отставку для участия в парламентских выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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