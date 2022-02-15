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Топ лучших подарков на 23 февраля: что подарить мужчине

Топ лучших подарков на 23 февраля: что подарить мужчине

Приближается День защитника Отечества – праздник мужчин, который в большинстве постсоветских стран празднуют 23 февраля 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T18:02+0400

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2022-02-15T18:02+0400

грузия

справки

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День защитника Отечества — праздник прежде всего военных, но по традиции, сложившейся десятилетиями, 23 февраля мы поздравляем всех мужчин, независимо от статуса, возраста и рода занятий, стараясь порадовать вниманием всех близких.До праздника остались считанные дни, поэтому Sputnik Грузия предлагает топ лучших подарков на 23 февраля, которые вы можете подарить своим мужчинам в этот день.Что подарить мужчинеВыбрать подарок нелегко — вкусы и предпочтения у всех мужчин разные, поэтому при выборе нужно учитывать степень близости ваших отношений, чувство юмора, интересы или хобби избранника и, конечно, свои материальные возможности.Существуют универсальные подарки, которые придутся по душе практически всем мужчинам, независимо от статуса, естественно, если вы знаете, чем он увлекается в свободное время. Например, книга, тематика которой может быть самой разной - от философских размышлений до энциклопедий об оружии.Ценителям изысканных вин или других спиртных напитков на 23 февраля можно подарить элитную, коллекционную выпивку, если конечно вы знаете, что мужчина предпочитает.Специальные очки, защищающие зрение, - лучший подарок на 23 февраля для мужчины, который проводит много времени за компьютером. Подарить можно USB-винчестер, который поможет защитить информацию, а также кард-ридер с USB-портами или USB-карты, выполненные в строгом деловом стиле.Топ лучших подарков на 23 февраляПодарите родному человеку что-нибудь, сделанное специально для него, - лучшим подарком на 23 февраля станет свитер или шарф, связанный вашими руками, так как будет согревать вашего мужчину в зимнюю стужу и напоминать о вашей заботе.Лучшим подарком на 23 февраля станет смартфон, ноутбук, планшет или любой другой полезный гаджет. Представить нашу жизнь без этих девайсов в век технологий практически невозможно.Мужчине, который проводит часть своей жизни за рулем автомобиля, лучший подарок — массажная накидка или функциональный брелок, размораживающий замки и измеряющий давление в шинах.Подарить на 23 февраля можно именной бокал для любимой выпивки, кошелек-портмоне, плед с вашими фотографиями и так далее.Лучшим подарком для любителей экстремального отдыха станет прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, в аэротрубе, флайборде или на дельтаплане. Любители приключений оценят также скайдайвинг над пляжем, плавание с дельфинами или глубоководную рыбалку.Для заядлого автомобилиста лучшим подарком станет набор автомобильных ключей, автомобильный пылесос или портативная мойка. Рыбакам подарите удобные контейнеры для наживки, плоскогубцы для рыбалки, многофункциональный брелок и так далее, а охотникам - лазерный дальномер, бинокль, прибор ночного видения, охотничий жилет и так далее.Если ваш мужчина часто не может найти телефон или ключи от машины или дома – подарите ему звуковой брелок с функцией радиопоиска. Такой подарок будет очень полезен, так как основная функция этого гаджета - сообщить, где находится потерявшаяся вещь.Лучшим подарком для любимого на 23 февраля станет романтический ужин при свечах - приготовьте к ужину его любимые блюда, ведь путь к сердцу мужчины лежит именно через желудок.В поисках подарка не забудьте о главном, что дорог не презент, а внимание, и мужчина обязательно оценит вашу заботу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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