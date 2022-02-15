https://sputnik-georgia.ru/20220215/umer-ispolnitel-izvestnoy-pesni-chakrulo-kotoruyu-nasa-otpravila-v-kosmos-v-1977-godu-264455741.html

Умер исполнитель известной песни "Чакруло", которую NASA отправила в Космос в 1977 году

Умер исполнитель известной песни "Чакруло", которую NASA отправила в Космос в 1977 году

NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T14:35+0400

2022-02-15T14:35+0400

2022-02-15T14:35+0400

чакруло

ансамбль "эрисиони"

грузия

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nasa

кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии ушел из жизни звезда народных песен Ростом Сагинашвили – это именно в его исполнении была записана композиция "Чакруло", которую американское космическое агентство NASA отправило в Космос в 1977 году. Артисту был 81 год.NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества. Тогда ее исполняли солисты грузинского ансамбля "Эрисиони".А дело было так. В далеком 1977 году руководитель важных космических проектов NASA "Вояджер" и "Галилео" Джон Касан позвонил легендарному американскому астроному, астрофизику Карлу Сагану и сказал, что запускает ракету "Вояджер" и спросил, не стоит ли отправить какое-нибудь послание в космос. Саган согласился, и благодаря этому телефонного звонку сегодня грузины гордятся тем, что песня "Чакруло", наряду с мировыми музыкальными произведениями, находится в космосе.В итоге к бортам "Вояджер" и "Вояджер 2", запущенным в 1977 году, прикрепили позолоченные пластинки со 115 слайдами, на которых были собраны важнейшие научные данные, виды Земли, ее континентов, различные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулу ДНК.Человеческая речь представлена на диске короткими приветствиями на 55 языках народов мира. Особую главу послания составляют достижения мировой музыкальной культуры. Кроме "Чакруло" на диске были записаны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга, Чака Берри, народная музыка многих стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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чакруло, ансамбль "эрисиони", грузия, новости, nasa, кто ушел из жизни в 2022 году?