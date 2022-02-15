https://sputnik-georgia.ru/20220215/umer-ispolnitel-izvestnoy-pesni-chakrulo-kotoruyu-nasa-otpravila-v-kosmos-v-1977-godu-264455741.html
Умер исполнитель известной песни "Чакруло", которую NASA отправила в Космос в 1977 году
Умер исполнитель известной песни "Чакруло", которую NASA отправила в Космос в 1977 году
NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:35+0400
2022-02-15T14:35+0400
2022-02-15T14:35+0400
чакруло
ансамбль "эрисиони"
грузия
новости
nasa
кто ушел из жизни в 2022 году?
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии ушел из жизни звезда народных песен Ростом Сагинашвили – это именно в его исполнении была записана композиция "Чакруло", которую американское космическое агентство NASA отправило в Космос в 1977 году. Артисту был 81 год.NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества. Тогда ее исполняли солисты грузинского ансамбля "Эрисиони".А дело было так. В далеком 1977 году руководитель важных космических проектов NASA "Вояджер" и "Галилео" Джон Касан позвонил легендарному американскому астроному, астрофизику Карлу Сагану и сказал, что запускает ракету "Вояджер" и спросил, не стоит ли отправить какое-нибудь послание в космос. Саган согласился, и благодаря этому телефонного звонку сегодня грузины гордятся тем, что песня "Чакруло", наряду с мировыми музыкальными произведениями, находится в космосе.В итоге к бортам "Вояджер" и "Вояджер 2", запущенным в 1977 году, прикрепили позолоченные пластинки со 115 слайдами, на которых были собраны важнейшие научные данные, виды Земли, ее континентов, различные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулу ДНК.Человеческая речь представлена на диске короткими приветствиями на 55 языках народов мира. Особую главу послания составляют достижения мировой музыкальной культуры. Кроме "Чакруло" на диске были записаны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга, Чака Берри, народная музыка многих стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
чакруло, ансамбль "эрисиони", грузия, новости, nasa, кто ушел из жизни в 2022 году?
Умер исполнитель известной песни "Чакруло", которую NASA отправила в Космос в 1977 году
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NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии ушел из жизни звезда народных песен Ростом Сагинашвили – это именно в его исполнении была записана композиция "Чакруло", которую американское космическое агентство NASA отправило в Космос в 1977 году. Артисту был 81 год.
NASA отправила в космос грузинскую песню "Чакруло", как образец музыкальных способностей человечества. Тогда ее исполняли солисты грузинского ансамбля "Эрисиони".
А дело было так. В далеком 1977 году руководитель важных космических проектов NASA "Вояджер" и "Галилео" Джон Касан позвонил легендарному американскому астроному, астрофизику Карлу Сагану и сказал, что запускает ракету "Вояджер" и спросил, не стоит ли отправить какое-нибудь послание в космос.
Саган согласился, и благодаря этому телефонного звонку сегодня грузины гордятся тем, что песня "Чакруло", наряду с мировыми музыкальными произведениями, находится в космосе.
В итоге к бортам "Вояджер" и "Вояджер 2", запущенным в 1977 году, прикрепили позолоченные пластинки со 115 слайдами, на которых были собраны важнейшие научные данные, виды Земли, ее континентов, различные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулу ДНК.
Кроме изображений, на пластинках были записаны и звуки: шепот матери и плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра и дождя, грохот вулканов и землетрясений, шуршание песка и океанский прибой.
Человеческая речь представлена на диске короткими приветствиями на 55 языках народов мира. Особую главу послания составляют достижения мировой музыкальной культуры. Кроме "Чакруло" на диске были записаны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга, Чака Берри, народная музыка многих стран.
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