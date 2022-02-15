https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-stolitse-gruzii-vybrali-mistera-valentina-2022--foto-264454527.html
В столице Грузии выбрали "Мистера Валентина 2022" – ФОТО
В столице Грузии выбрали "Мистера Валентина 2022" – ФОТО
Мужскому конкурсу сопутствовал скандал в Сети – некоторые не оценили внешность победителя 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:04+0400
2022-02-15T14:04+0400
2022-02-15T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
конкурс красоты "мистер валентин"
гия джаджанидзе
эка беселия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Победителем мужского конкурса красоты "Мистер Валентин 2022" (Mister Valentine Georgia 2022) в Грузии стал 24-летний Элизбар Мамедов.Оценивали 15 грузинских красавцев члены жюри: модель Кристи Кипшидзе, политик Эка Беселия, исполнители Ачико Мепаридзе и Сопо Бедия, трансгендерная модель Кесария Абрамидзе и другие.Интересно, что после выбора победителя и церемонии награждения в Сети разразился скандал – часть поклонников конкурса осталась недовольна выбором жюри.Но организатор конкурса Георгий Масхулия поспешил отреагировать на замечания хейтеров, отметив, что в соцсетях изначально были распространены неудачные фотографии "Мистера Валентина 2022". Второе место в конкурсе занял Азиз Мусаев, а третье – Георгий Меквабидзе.Конкурс красоты "Мистер Валентин" впервые прошел в столице Грузии в 2009 году. Автором идеи является известный телеведущий Гия Джаджанидзе. По его словам, этот конкурс был необходим грузинским мужчинам, чтобы "они, наконец-то, смогли избавиться от своих комплексов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
конкурс красоты "мистер валентин", гия джаджанидзе, эка беселия, кесария абрамидзе, новости, общество, грузия, конкурс красоты, день святого валентина, грузинский шоу-бизнес
В столице Грузии выбрали "Мистера Валентина 2022" – ФОТО
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Мужскому конкурсу сопутствовал скандал в Сети – некоторые не оценили внешность победителя
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
Победителем мужского конкурса красоты "Мистер Валентин 2022" (Mister Valentine Georgia 2022) в Грузии стал
24-летний Элизбар Мамедов.
Оценивали 15 грузинских красавцев члены жюри: модель Кристи Кипшидзе, политик Эка Беселия, исполнители Ачико Мепаридзе и Сопо Бедия, трансгендерная модель Кесария Абрамидзе и другие.
Интересно, что после выбора победителя и церемонии награждения в Сети разразился скандал – часть поклонников конкурса осталась недовольна выбором жюри.
Но организатор конкурса Георгий Масхулия поспешил отреагировать на замечания хейтеров, отметив, что в соцсетях изначально были распространены неудачные фотографии "Мистера Валентина 2022".
Второе место в конкурсе занял Азиз Мусаев, а третье – Георгий Меквабидзе.
Конкурс красоты "Мистер Валентин" впервые прошел в столице Грузии в 2009 году. Автором идеи является известный телеведущий Гия Джаджанидзе. По его словам, этот конкурс был необходим грузинским мужчинам, чтобы "они, наконец-то, смогли избавиться от своих комплексов".
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