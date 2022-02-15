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https://sputnik-georgia.ru/20220215/valieva-lidiruet-posle-korotkoy-programme-na-olimpiade-264468718.html
Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде
Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде
Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T19:05+0400
2022-02-15T19:11+0400
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анастасия губанова
камила валиева
олимпийские игры в пекине
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.За свое выступление спортсменка получила 82,16 балла. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей - японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла.Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.11 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила в пробе триметазидин, но данные передала только 8 февраля, спустя день после победы россиян в командном турнире. После этого РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наложило на российскую фигуристку временное отстранение, но сняло его на следующий день после апелляции спортсменки.Решение РУСАДА попытались опротестовать Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), но CAS вынес решение в пользу Валиевой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, анастасия губанова, камила валиева, олимпийские игры в пекине, фигурное катание

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

19:05 15.02.2022 (обновлено: 19:11 15.02.2022)
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКамила Валиева выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Камила Валиева выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
За свое выступление спортсменка получила 82,16 балла. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей - японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнна Щербакова выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Анна Щербакова выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
Анна Щербакова выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла.
Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.
© photo: Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнастасия Губанова (Грузия) выступает в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Анастасия Губанова (Грузия) выступает в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
Анастасия Губанова (Грузия) выступает в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
© photo: Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
11 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила в пробе триметазидин, но данные передала только 8 февраля, спустя день после победы россиян в командном турнире. После этого РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наложило на российскую фигуристку временное отстранение, но сняло его на следующий день после апелляции спортсменки.
Решение РУСАДА попытались опротестовать Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), но CAS вынес решение в пользу Валиевой.
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