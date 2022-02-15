https://sputnik-georgia.ru/20220215/valieva-lidiruet-posle-korotkoy-programme-na-olimpiade-264468718.html

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T19:05+0400

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фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.За свое выступление спортсменка получила 82,16 балла. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей - японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова (74,60) занимает четвертое место.Представительница Грузии Анастасия Губанова занимает 10 место, набрав 65,4 балла.Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.11 февраля стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила в пробе триметазидин, но данные передала только 8 февраля, спустя день после победы россиян в командном турнире. После этого РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наложило на российскую фигуристку временное отстранение, но сняло его на следующий день после апелляции спортсменки.Решение РУСАДА попытались опротестовать Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), но CAS вынес решение в пользу Валиевой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, анастасия губанова, камила валиева, олимпийские игры в пекине, фигурное катание