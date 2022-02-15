https://sputnik-georgia.ru/20220215/vneshnetorgovyy-oborot-gruzii-prodolzhaet-rasti-264440613.html

Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

Экспорт из Грузии вырос на 47,6% с январем прошлого года и составил 331,3 миллиона долларов 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T09:01+0400

2022-02-15T09:01+0400

2022-02-15T09:01+0400

грузия

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экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года вырос на 41,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 109,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 778,1 миллиона долларов, что на 38,5% больше данных за январь 2021 года.Экспорт составил 331,3 миллиона долларов. Это на 47,6% больше, чем в январе 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии за первый месяц 2022 года составил 446,7 миллиона долларов, что на 41,8% больше аналогичного показателя за январь 2021 года.По словам вице-премьера Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, 2021 год стал рекордным в истории страны с точки зрения товарооборота и важно, что в январе 2022 года положительная тенденция продолжилась. По его словам, с точки зрения стабильного восстановления экономики страны и для инвесторов также очень важным является сообщение рейтинговой компании Fitch, согласно которому Грузия сохранила стабильный суверенный рейтинг "ВВ". "Основным фактором, определяющим рейтинг, стала правильная, эффективная политика, а главное – почему мы сохранили стабильный рейтинг "ВВ". Были показатели сильного управления, что также свидетельствует о восстановлении экономики", – сказал Леван. Давиташвили.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", леван давиташвили