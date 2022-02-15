https://sputnik-georgia.ru/20220215/voyska-yuzhnogo-i-zapadnogo-vo-vozvraschayutsya-v-mesta-dislokatsii-posle-ucheniy-264459076.html

Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений

Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений

Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства 15.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Беларусью учений "Союзная решимость - 2022", пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение официального представителя Минобороны Игорь Конашенков.14 февраля состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Во вторник, 15 февраля российское военное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Беларуси. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.Для чего проверяют боеготовность российских войск >>>Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.Представители России и Беларуси неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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