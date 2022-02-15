https://sputnik-georgia.ru/20220215/vzryv-v-tbilisi---postradal-odin-chelovek-264445477.html

Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек

Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек

На месте взрыва работает несколько бригад пожарных-спасателей 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T10:47+0400

2022-02-15T10:47+0400

2022-02-15T10:51+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237515_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d3054fadebbadab480a2116fb6ad1926.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, предположительно, стало скоплением природного газа, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже дома во вторник утром.По данным СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилиси