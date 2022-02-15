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Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек
Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек
На месте взрыва работает несколько бригад пожарных-спасателей 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T10:47+0400
2022-02-15T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, предположительно, стало скоплением природного газа, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже дома во вторник утром.По данным СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек
10:47 15.02.2022 (обновлено: 10:51 15.02.2022) Подписаться на
На месте взрыва работает несколько бригад пожарных-спасателей
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, предположительно, стало скоплением природного газа, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже дома во вторник утром.
"В эти минуты пожар уже локализован. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работает несколько бригад пожарных", - сказал представитель Службы.
По данным СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.
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