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Юрий Дудь в Грузии: вышло интервью с режиссером Ладо Кватания - ВИДЕО

Юрий Дудь в Грузии: вышло интервью с режиссером Ладо Кватания - ВИДЕО

Рассказываем, как известный российский журналист попал в столицу Грузии 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известный журналист Юрий Дудь взял интервью у популярного московского режиссера и клипмейкера Ладо Кватания - передача была записана на исторической родине Кватания, в Грузии.Youtube-канал "вДудь", автором которого является Юрий, очень популярен в интернете. Поэтому стать гостем этой передачи мечтают представители разных сфер - от искусства и спорта до бизнеса и политики. Дудь известен тем, что задает своим гостям откровенные и колкие вопросы. "Почему мы в Грузии?" - это первый вопрос, который задает Дудь Квататания. "Потому что я этнический грузин, - отвечает ему режиссер. - Но я никогда не жил в Тбилиси. Я родился в Москве. Мой папа из Грузии. В 83-ом году он уехал в Москву, на учебу, познакомился с мамой. Так возник я. Через четыре года. И периодически я проводил время в нашем родовом гнезде, в селе Чхортоли. Я до похода в школу не говорил по-русски. Я говорил на мегрельском". В полуторачасовом интервью Кватания также рассказал Дудю о детстве, войне в Абхазии, начале своей карьеры, своих лучших клипах, о грузинском кино, собственном новом фильме "Казнь" и современной России. В видеоинтервью Ладо Кватания также рассказал, как познакомился с певицей Манижей, об участии с ней в "Евровидении", о своих мечтах и многом другом. В кадрах можно увидеть "непопсовый Тбилиси" и экспериментальные архитектурные здания столицы, на фоне которых Кватания снимал клип для Хаски.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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