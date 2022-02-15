https://sputnik-georgia.ru/20220215/yuriy-dud-v-gruzii-vyshlo-intervyu-s-rezhisserom-lado-kvataniya---video-264463469.html
Юрий Дудь в Грузии: вышло интервью с режиссером Ладо Кватания - ВИДЕО
Юрий Дудь в Грузии: вышло интервью с режиссером Ладо Кватания - ВИДЕО
Рассказываем, как известный российский журналист попал в столицу Грузии 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T16:42+0400
2022-02-15T16:42+0400
2022-02-15T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известный журналист Юрий Дудь взял интервью у популярного московского режиссера и клипмейкера Ладо Кватания - передача была записана на исторической родине Кватания, в Грузии.Youtube-канал "вДудь", автором которого является Юрий, очень популярен в интернете. Поэтому стать гостем этой передачи мечтают представители разных сфер - от искусства и спорта до бизнеса и политики. Дудь известен тем, что задает своим гостям откровенные и колкие вопросы. "Почему мы в Грузии?" - это первый вопрос, который задает Дудь Квататания. "Потому что я этнический грузин, - отвечает ему режиссер. - Но я никогда не жил в Тбилиси. Я родился в Москве. Мой папа из Грузии. В 83-ом году он уехал в Москву, на учебу, познакомился с мамой. Так возник я. Через четыре года. И периодически я проводил время в нашем родовом гнезде, в селе Чхортоли. Я до похода в школу не говорил по-русски. Я говорил на мегрельском". В полуторачасовом интервью Кватания также рассказал Дудю о детстве, войне в Абхазии, начале своей карьеры, своих лучших клипах, о грузинском кино, собственном новом фильме "Казнь" и современной России. В видеоинтервью Ладо Кватания также рассказал, как познакомился с певицей Манижей, об участии с ней в "Евровидении", о своих мечтах и многом другом. В кадрах можно увидеть "непопсовый Тбилиси" и экспериментальные архитектурные здания столицы, на фоне которых Кватания снимал клип для Хаски.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
грузия, культура, тбилиси, юрий дудь, ладо кватания, москва, российский шоу-бизнес, новости, интервью
Юрий Дудь в Грузии: вышло интервью с режиссером Ладо Кватания - ВИДЕО
16:42 15.02.2022 (обновлено: 17:43 15.02.2022) Подписаться на
Рассказываем, как известный российский журналист попал в столицу Грузии
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Известный журналист Юрий Дудь взял интервью у популярного московского режиссера и клипмейкера Ладо Кватания - передача была записана на исторической родине Кватания, в Грузии.
Youtube-канал "вДудь", автором которого является Юрий, очень популярен в интернете. Поэтому стать гостем этой передачи мечтают представители разных сфер - от искусства и спорта до бизнеса и политики. Дудь известен тем, что задает своим гостям откровенные и колкие вопросы.
"Почему мы в Грузии?" - это первый вопрос, который задает Дудь Квататания.
"Потому что я этнический грузин, - отвечает ему режиссер. - Но я никогда не жил в Тбилиси. Я родился в Москве. Мой папа из Грузии. В 83-ом году он уехал в Москву, на учебу, познакомился с мамой. Так возник я. Через четыре года. И периодически я проводил время в нашем родовом гнезде, в селе Чхортоли. Я до похода в школу не говорил по-русски. Я говорил на мегрельском".
В полуторачасовом интервью Кватания также рассказал Дудю о детстве, войне в Абхазии, начале своей карьеры, своих лучших клипах, о грузинском кино, собственном новом фильме "Казнь" и современной России.
В видеоинтервью Ладо Кватания также рассказал, как познакомился с певицей Манижей, об участии с ней в "Евровидении", о своих мечтах и многом другом. В кадрах можно увидеть "непопсовый Тбилиси" и экспериментальные архитектурные здания столицы, на фоне которых Кватания снимал клип для Хаски.
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