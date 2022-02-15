https://sputnik-georgia.ru/20220215/zhenschin-gruzii-nuzhno-aktivno-podklyuchat-k-resheniyu-problem---mnenie-politologa-264472700.html

Женщин Грузии нужно активно подключать к решению проблем - мнение политолога

Женщин Грузии нужно активно подключать к решению проблем - мнение политолога

Пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей, считает Морошкина 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T21:45+0400

2022-02-15T21:45+0400

2022-02-15T21:56+0400

пресс-центр

грузия

общество

новости

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0f/264464563_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_979eeb99526277cd1a3a1344ba0eaff0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина - сильное государство" Лали Морошкина.По ее словам, если посчитать посты, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать - гендерные квоты учтены.По словам Лали Морошкиной, пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей."Работы очень много. Мы должны начать прямой диалог. Это очень важно на фоне геополитических изменений. Грузия должна вернуть себе главенствующую роль в Закавказье", - сказала Морошкина.Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, пресс-центр