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Женщин Грузии нужно активно подключать к решению проблем - мнение политолога
Женщин Грузии нужно активно подключать к решению проблем - мнение политолога
Пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей, считает Морошкина 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T21:45+0400
2022-02-15T21:45+0400
2022-02-15T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина - сильное государство" Лали Морошкина.По ее словам, если посчитать посты, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать - гендерные квоты учтены.По словам Лали Морошкиной, пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей."Работы очень много. Мы должны начать прямой диалог. Это очень важно на фоне геополитических изменений. Грузия должна вернуть себе главенствующую роль в Закавказье", - сказала Морошкина.Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, пресс-центр
Женщин Грузии нужно активно подключать к решению проблем - мнение политолога
21:45 15.02.2022 (обновлено: 21:56 15.02.2022) Подписаться на
Пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей, считает Морошкина
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Включенность женщин в современную грузинскую политику зачастую носит чисто номинальный характер, считает политолог, председатель НПО "Сильная женщина - сильное государство" Лали Морошкина.
По ее словам, если посчитать посты, которые занимают женщины в Грузии, то создается впечатление, что все делается для того, чтобы просто сказать - гендерные квоты учтены.
"К сожалению, если я решу провести fashion week и все будут полуголые, то придут абсолютно все журналисты. А когда мы говорим, что вот мы проводим что-то научное, интересное, то интереса все меньше и меньше", - сказала Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik.
По словам Лали Морошкиной, пришло время начать диалог с абхазами и осетинами, подключить к этому женщин, матерей.
"Работы очень много. Мы должны начать прямой диалог. Это очень важно на фоне геополитических изменений. Грузия должна вернуть себе главенствующую роль в Закавказье", - сказала Морошкина.
Политолог считает, что здесь немаловажную роль играет правильное освещение вопроса журналистами.
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