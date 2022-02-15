https://sputnik-georgia.ru/20220215/zvezda-igry-prestolov-sofi-terner-snova-beremenna---foto-264465814.html

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна - ФОТО

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна - ФОТО

Папарацци поймали актрису на прогулке и обратили внимание на ее округлившиеся формы

2022-02-15T18:50+0400

2022-02-15T18:50+0400

2022-02-15T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Звезда телесериала "Игра престолов" Софи Тернер снова беременна: к такому выводу пришли американские СМИ после "говорящих" снимков папарацци. В минувшие выходные в объективы уличных фотографов попала известная пара - актриса Софи Тернер, которую все знают по роли Сансы Старк в рейтинговом шоу "Игра престолов", и ее муж - певец Ник Джонас. Супруги отправились на обед с друзьями и Софи поразила всех своим видом, но не только из-за роскошного бирюзового платья. Округлившийся живот звезды "Игры престолов" подтвердил давние слухи: Тернер снова беременна. И хотя актриса и ее муж не спешат комментировать эту новость, в Сети уже поздравляют будущих родителей. Рассмотрев новые снимки звезды, эксперты пришли ко мнению - Софи находится примерно на пятом месяце беременности. Напомним, что Ник Джонас и Софи Тернер воспитывают своего первенца - дочку Уиллу. Девочка родилась в июле 2020-го года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сериал "игра престолов", новости, софи тернер, шоу-бизнес, зарубежные звезды, беременность