https://sputnik-georgia.ru/20220215/zvezda-igry-prestolov-sofi-terner-snova-beremenna---foto-264465814.html
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна - ФОТО
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна - ФОТО
Папарацци поймали актрису на прогулке и обратили внимание на ее округлившиеся формы
2022-02-15T18:50+0400
2022-02-15T18:50+0400
2022-02-15T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Звезда телесериала "Игра престолов" Софи Тернер снова беременна: к такому выводу пришли американские СМИ после "говорящих" снимков папарацци. В минувшие выходные в объективы уличных фотографов попала известная пара - актриса Софи Тернер, которую все знают по роли Сансы Старк в рейтинговом шоу "Игра престолов", и ее муж - певец Ник Джонас. Супруги отправились на обед с друзьями и Софи поразила всех своим видом, но не только из-за роскошного бирюзового платья. Округлившийся живот звезды "Игры престолов" подтвердил давние слухи: Тернер снова беременна. И хотя актриса и ее муж не спешат комментировать эту новость, в Сети уже поздравляют будущих родителей. Рассмотрев новые снимки звезды, эксперты пришли ко мнению - Софи находится примерно на пятом месяце беременности. Напомним, что Ник Джонас и Софи Тернер воспитывают своего первенца - дочку Уиллу. Девочка родилась в июле 2020-го года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
сериал "игра престолов", новости, софи тернер, шоу-бизнес, зарубежные звезды, беременность
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна - ФОТО
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Папарацци поймали актрису на прогулке и обратили внимание на ее округлившиеся формы
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Звезда телесериала "Игра престолов" Софи Тернер снова беременна: к такому выводу пришли американские СМИ после "говорящих" снимков папарацци.
В минувшие выходные в объективы уличных фотографов попала известная пара - актриса Софи Тернер, которую все знают по роли Сансы Старк в рейтинговом шоу "Игра престолов", и ее муж - певец Ник Джонас.
Супруги отправились на обед с друзьями и Софи поразила всех своим видом, но не только из-за роскошного бирюзового платья. Округлившийся живот звезды "Игры престолов" подтвердил давние слухи: Тернер снова беременна.
И хотя актриса и ее муж не спешат комментировать эту новость, в Сети уже поздравляют будущих родителей. Рассмотрев новые снимки звезды, эксперты пришли ко мнению - Софи находится примерно на пятом месяце беременности.
Напомним, что Ник Джонас и Софи Тернер воспитывают своего первенца - дочку Уиллу. Девочка родилась в июле 2020-го года.
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