https://sputnik-georgia.ru/20220216/batumi-i-rigu-svyazhut-regulyarnye-aviareysy-264506770.html

Батуми и Ригу свяжут регулярные авиарейсы

Батуми и Ригу свяжут регулярные авиарейсы

Воздушный мост между столицами Аджарии и Латвии проложит авиакомпания AirBaltic 16.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Латвийская авиакомпания AirBaltic впервые начнет выполнять регулярные рейсы Рига-Батуми-Рига со 2 мая, сообщает компания TAV Georgia, которая управляет Батумским международным аэропортом.Полеты будут выполняться дважды в неделю самолетами типа Airbus 220, говорится в сообщении. Национальный латвийский авиаперевозчик оперирует в Тбилисском международном аэропорту с 2006 года. В летний навигационный сезон авиакомпания будет выполнять полеты в направлении Риги четыре раза в неделю.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов прибывает в Грузию воздушным путем через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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