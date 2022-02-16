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Батуми и Ригу свяжут регулярные авиарейсы
Батуми и Ригу свяжут регулярные авиарейсы
Воздушный мост между столицами Аджарии и Латвии проложит авиакомпания AirBaltic 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T20:24+0400
2022-02-16T20:24+0400
2022-02-16T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Латвийская авиакомпания AirBaltic впервые начнет выполнять регулярные рейсы Рига-Батуми-Рига со 2 мая, сообщает компания TAV Georgia, которая управляет Батумским международным аэропортом.Полеты будут выполняться дважды в неделю самолетами типа Airbus 220, говорится в сообщении. Национальный латвийский авиаперевозчик оперирует в Тбилисском международном аэропорту с 2006 года. В летний навигационный сезон авиакомпания будет выполнять полеты в направлении Риги четыре раза в неделю.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов прибывает в Грузию воздушным путем через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, латвия, батуми, авиасообщение
Батуми и Ригу свяжут регулярные авиарейсы
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Воздушный мост между столицами Аджарии и Латвии проложит авиакомпания AirBaltic
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Латвийская авиакомпания AirBaltic впервые начнет выполнять регулярные рейсы Рига-Батуми-Рига со 2 мая, сообщает компания TAV Georgia, которая управляет Батумским международным аэропортом.
Полеты будут выполняться дважды в неделю самолетами типа Airbus 220, говорится в сообщении
.
Национальный латвийский авиаперевозчик оперирует в Тбилисском международном аэропорту с 2006 года. В летний навигационный сезон авиакомпания будет выполнять полеты в направлении Риги четыре раза в неделю.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов прибывает в Грузию воздушным путем через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.
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