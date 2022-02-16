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Через ТКП "Сарпи" пытались провезти более 700 граммов золота
Через ТКП "Сарпи" пытались провезти более 700 граммов золота
Незадекларированные драгоценности, которые пытались нелегально ввезти в страну граждане Турции, оценивается в 28 тысяч долларов 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T22:13+0400
2022-02-16T22:13+0400
2022-02-16T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Незаконный ввоз золотых изделий в страну предотвращен на ТПК "Сарпи" на грузино-турецкой границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Таможенникам показался подозрительным автомобиль, на котором передвигались граждане Турции, и они провели ее тщательный осмотр. В результате были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 745,62 грамма, на сумму 84,3 тысячи лари (28 тысяч долларов), говорится в сообщении ведомстваДело передано в МВД Грузии для дальнейшего расследования, а контрабандный товар изъят.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тпп "сарпи", золото, происшествия
Через ТКП "Сарпи" пытались провезти более 700 граммов золота
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Незадекларированные драгоценности, которые пытались нелегально ввезти в страну граждане Турции, оценивается в 28 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Незаконный ввоз золотых изделий в страну предотвращен на ТПК "Сарпи" на грузино-турецкой границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Таможенникам показался подозрительным автомобиль, на котором передвигались граждане Турции, и они провели ее тщательный осмотр.
В результате были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 745,62 грамма, на сумму 84,3 тысячи лари (28 тысяч долларов), говорится в сообщении
ведомства
Дело передано в МВД Грузии для дальнейшего расследования, а контрабандный товар изъят.
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