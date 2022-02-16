https://sputnik-georgia.ru/20220216/cherez-tkp-sarpi-pytalis-provezti-bolee-700-grammov-zolota-264510042.html

Через ТКП "Сарпи" пытались провезти более 700 граммов золота

Через ТКП "Сарпи" пытались провезти более 700 граммов золота

Незадекларированные драгоценности, которые пытались нелегально ввезти в страну граждане Турции, оценивается в 28 тысяч долларов 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T22:13+0400

2022-02-16T22:13+0400

2022-02-16T22:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Незаконный ввоз золотых изделий в страну предотвращен на ТПК "Сарпи" на грузино-турецкой границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Таможенникам показался подозрительным автомобиль, на котором передвигались граждане Турции, и они провели ее тщательный осмотр. В результате были обнаружены незадекларированные золотые изделия общим весом 745,62 грамма, на сумму 84,3 тысячи лари (28 тысяч долларов), говорится в сообщении ведомстваДело передано в МВД Грузии для дальнейшего расследования, а контрабандный товар изъят.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тпп "сарпи", золото, происшествия