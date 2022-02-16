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Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога
Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога
Прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу
2022-02-16T06:34+0400
2022-02-16T06:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Гипервитаминоз D или переизбыток витамина D встречается довольно редко, но имеет сложные последствия, рассказала в беседе с Sputnik Грузия эндокринолог Нели Лагурашвили."Переизбыток витамина D встречается среди тех пациентов, которые занимаются самолечением без предварительной сдачи анализов. Они считают, что в целях профилактики витамин D можно принимать в любых дозах", – рассказала доктор.По словам эндокринолога, витамин D – это биологически активное вещество, гормон. Он регулирует метаболизм кальция и фосфора в организме."Переизбыток витамина D может привести к сбою в работе почек, нервной системы, вызвать резкое похудание, раздражительность, создать проблемы работе сердца, слабость мышц, чувство тошноты, рвоту", – сказала врач.Кроме того, может появиться зуд кожи, повышенное мочеиспускание, особенно в ночные часы, а также отложение избыточного количества кальция.По словам врача, прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу, а также убедиться в том, что организм действительно нуждается в его применении.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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справки , советы врачей, здоровье, общество, новости, витамины

Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога

06:34 16.02.2022
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin PackagingВитамины
Витамины - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2022
CC BY 2.0 / Colin Dunn / Vitamin Packaging
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Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
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Прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Гипервитаминоз D или переизбыток витамина D встречается довольно редко, но имеет сложные последствия, рассказала в беседе с Sputnik Грузия эндокринолог Нели Лагурашвили.
"Переизбыток витамина D встречается среди тех пациентов, которые занимаются самолечением без предварительной сдачи анализов. Они считают, что в целях профилактики витамин D можно принимать в любых дозах", – рассказала доктор.
По словам эндокринолога, витамин D – это биологически активное вещество, гормон. Он регулирует метаболизм кальция и фосфора в организме.
© Pixabay / AtlantiosВитамины в ложке
Витамины в ложке - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
Витамины в ложке
© Pixabay / Atlantios
"Переизбыток витамина D может привести к сбою в работе почек, нервной системы, вызвать резкое похудание, раздражительность, создать проблемы работе сердца, слабость мышц, чувство тошноты, рвоту", – сказала врач.
Кроме того, может появиться зуд кожи, повышенное мочеиспускание, особенно в ночные часы, а также отложение избыточного количества кальция.
По словам врача, прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу, а также убедиться в том, что организм действительно нуждается в его применении.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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