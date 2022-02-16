https://sputnik-georgia.ru/20220216/chto-byvaet-ot-peredozirovki-vitamina-d--preduprezhdenie-endokrinologa-264324181.html
Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога
Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога
Прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу
2022-02-16T06:34+0400
2022-02-16T06:34+0400
2022-02-16T06:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Гипервитаминоз D или переизбыток витамина D встречается довольно редко, но имеет сложные последствия, рассказала в беседе с Sputnik Грузия эндокринолог Нели Лагурашвили."Переизбыток витамина D встречается среди тех пациентов, которые занимаются самолечением без предварительной сдачи анализов. Они считают, что в целях профилактики витамин D можно принимать в любых дозах", – рассказала доктор.По словам эндокринолога, витамин D – это биологически активное вещество, гормон. Он регулирует метаболизм кальция и фосфора в организме."Переизбыток витамина D может привести к сбою в работе почек, нервной системы, вызвать резкое похудание, раздражительность, создать проблемы работе сердца, слабость мышц, чувство тошноты, рвоту", – сказала врач.Кроме того, может появиться зуд кожи, повышенное мочеиспускание, особенно в ночные часы, а также отложение избыточного количества кальция.По словам врача, прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу, а также убедиться в том, что организм действительно нуждается в его применении.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
справки , советы врачей, здоровье, общество, новости, витамины
Что бывает от передозировки витамина D – предупреждение эндокринолога
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Прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik.
Гипервитаминоз D или переизбыток витамина D встречается довольно редко, но имеет сложные последствия, рассказала в беседе с Sputnik Грузия
эндокринолог Нели Лагурашвили.
"Переизбыток витамина D встречается среди тех пациентов, которые занимаются самолечением без предварительной сдачи анализов. Они считают, что в целях профилактики витамин D можно принимать в любых дозах", – рассказала доктор.
По словам эндокринолога, витамин D – это биологически активное вещество, гормон. Он регулирует метаболизм кальция и фосфора в организме.
"Переизбыток витамина D может привести к сбою в работе почек, нервной системы, вызвать резкое похудание, раздражительность, создать проблемы работе сердца, слабость мышц, чувство тошноты, рвоту", – сказала врач.
Кроме того, может появиться зуд кожи, повышенное мочеиспускание, особенно в ночные часы, а также отложение избыточного количества кальция.
По словам врача, прежде чем решить принимать витамин D, нужно как минимум сдать соответствующий анализ или обратиться к врачу, а также убедиться в том, что организм действительно нуждается в его применении.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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