https://sputnik-georgia.ru/20220216/gruzii-i-armenii-nado-razvivat-regionalnoe-sotrudnichestvo---nachkebiya-264508501.html

Грузии и Армении надо развивать региональное сотрудничество - Начкебия

Грузии и Армении надо развивать региональное сотрудничество - Начкебия

Развитие регионального сотрудничества необходимо прежде всего маленьким государствам - Грузии и Армении, считает профессор, директор Центра по исследованию... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T20:49+0400

2022-02-16T20:49+0400

2022-02-16T21:13+0400

пресс-центр

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

бадри начкебия

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264508121_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa08f5e95bd6dc4dc324803dd2d10bb0.jpg

О том, в каких сферах нужно углублять уровень сотрудничества, эксперт рассказал в пресс-центре Sputnik Грузия. По словам Бадри Начкебия, для противостояния влиянию экономики регионального гиганта - Турции, и не только ей, Грузии и Армении необходимо перенимать опыт друг друга и вести активные консультации. При этом влияние и вмешательство государства должно быть сбалансированным и обеспечивать безопасность в различных сферах, считает он. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы с Турцией находимся в разных экономических весовых категориях. Как говорил мой коллега из Армении, население Грузии и Армении в общей сложности даже не составляет половину населения Стамбула. Если не будет сбалансированного вмешательства государства, безопасность многих направлений будет под угрозой", - сказал Начкебия. Среди направлений, по словам эксперта, где необходимо предотвратить развитие угроз, не только экономика, но и демография, энергетика, транспорт.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, бадри начкебия, пресс-центр, видео