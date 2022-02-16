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Грузии и Армении надо развивать региональное сотрудничество - Начкебия
Грузии и Армении надо развивать региональное сотрудничество - Начкебия
Развитие регионального сотрудничества необходимо прежде всего маленьким государствам - Грузии и Армении, считает профессор, директор Центра по исследованию... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T20:49+0400
2022-02-16T20:49+0400
2022-02-16T21:13+0400
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О том, в каких сферах нужно углублять уровень сотрудничества, эксперт рассказал в пресс-центре Sputnik Грузия. По словам Бадри Начкебия, для противостояния влиянию экономики регионального гиганта - Турции, и не только ей, Грузии и Армении необходимо перенимать опыт друг друга и вести активные консультации. При этом влияние и вмешательство государства должно быть сбалансированным и обеспечивать безопасность в различных сферах, считает он. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы с Турцией находимся в разных экономических весовых категориях. Как говорил мой коллега из Армении, население Грузии и Армении в общей сложности даже не составляет половину населения Стамбула. Если не будет сбалансированного вмешательства государства, безопасность многих направлений будет под угрозой", - сказал Начкебия. Среди направлений, по словам эксперта, где необходимо предотвратить развитие угроз, не только экономика, но и демография, энергетика, транспорт.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, бадри начкебия, пресс-центр, видео
Грузии и Армении надо развивать региональное сотрудничество - Начкебия
20:49 16.02.2022 (обновлено: 21:13 16.02.2022) Подписаться на
Развитие регионального сотрудничества необходимо прежде всего маленьким государствам - Грузии и Армении, считает профессор, директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия
О том, в каких сферах нужно углублять уровень сотрудничества, эксперт рассказал в пресс-центре Sputnik Грузия. По словам Бадри Начкебия, для противостояния влиянию экономики регионального гиганта - Турции, и не только ей, Грузии и Армении необходимо перенимать опыт друг друга и вести активные консультации.
При этом влияние и вмешательство государства должно быть сбалансированным и обеспечивать безопасность в различных сферах, считает он.
"Мы с Турцией находимся в разных экономических весовых категориях. Как говорил мой коллега из Армении, население Грузии и Армении в общей сложности даже не составляет половину населения Стамбула. Если не будет сбалансированного вмешательства государства, безопасность многих направлений будет под угрозой", - сказал Начкебия.
Среди направлений, по словам эксперта, где необходимо предотвратить развитие угроз, не только экономика, но и демография, энергетика, транспорт.