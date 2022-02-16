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Грузия должна быть готова к возвращению своих мигрантов - мнение эксперта

Грузия должна быть готова к возвращению своих мигрантов - мнение эксперта

Проблема трудоустройства граждан Грузии, возвращающихся на родину, остро стоит сегодня, считает ученый Эрекле Шония. Смотрите, что он заявил на... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T15:59+0400

2022-02-16T15:59+0400

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По словам эксперта, ситуация в Грузии очень сложная исходя из того, что даже власти призывают своих граждан уезжать и искать работу за границей."Те люди, которые уезжают, привыкают к тамошнему подходу к работе, ритму жизни, ведению дел. Нужно использовать их потенциал по возвращении на родину", – сказал Шония на пресс-конференции в Мультимедийном центре Sputnik Грузия. При этом в других странах граждане Грузии в основном работают в качестве обслуживающего персонала, занимаются физическим трудом. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Нужно, чтобы у них оставалось время на самообразование, саморазвитие. Чтобы приехав, многие из них смогли работать по профессии", – сказал Шония. По его словам, зачастую о мигрантах вспоминают только в предвыборный период, зовут соотечественников вернуться на родину, но на деле для этих людей в стране нет рабочих мест.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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