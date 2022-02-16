https://sputnik-georgia.ru/20220216/gruziya-dolzhna-byt-gotova-k-vozvrascheniyu-svoikh-migrantov---mnenie-eksperta-264497518.html
Грузия должна быть готова к возвращению своих мигрантов - мнение эксперта
Грузия должна быть готова к возвращению своих мигрантов - мнение эксперта
Проблема трудоустройства граждан Грузии, возвращающихся на родину, остро стоит сегодня, считает ученый Эрекле Шония. Смотрите, что он заявил на... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T15:59+0400
2022-02-16T15:59+0400
2022-02-16T16:04+0400
видео
мультимедиа
эрекле шония
видео-новости из грузии
мигранты
трудовые мигранты
экспертное мнение
пресс-центр
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264497152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e84242c1e16b2eee6c02cbb4e3fd8f7.jpg
По словам эксперта, ситуация в Грузии очень сложная исходя из того, что даже власти призывают своих граждан уезжать и искать работу за границей."Те люди, которые уезжают, привыкают к тамошнему подходу к работе, ритму жизни, ведению дел. Нужно использовать их потенциал по возвращении на родину", – сказал Шония на пресс-конференции в Мультимедийном центре Sputnik Грузия. При этом в других странах граждане Грузии в основном работают в качестве обслуживающего персонала, занимаются физическим трудом. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Нужно, чтобы у них оставалось время на самообразование, саморазвитие. Чтобы приехав, многие из них смогли работать по профессии", – сказал Шония. По его словам, зачастую о мигрантах вспоминают только в предвыборный период, зовут соотечественников вернуться на родину, но на деле для этих людей в стране нет рабочих мест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264497152_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71de8df289c9d0fd06967a07d2922ea5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, эрекле шония, видео-новости из грузии, мигранты, трудовые мигранты, экспертное мнение, видео, пресс-центр
Грузия должна быть готова к возвращению своих мигрантов - мнение эксперта
15:59 16.02.2022 (обновлено: 16:04 16.02.2022) Подписаться на
Проблема трудоустройства граждан Грузии, возвращающихся на родину, остро стоит сегодня, считает ученый Эрекле Шония. Смотрите, что он заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik в Тбилиси
По словам эксперта, ситуация в Грузии очень сложная исходя из того, что даже власти призывают своих граждан уезжать и искать работу за границей.
"Те люди, которые уезжают, привыкают к тамошнему подходу к работе, ритму жизни, ведению дел. Нужно использовать их потенциал по возвращении на родину", – сказал Шония на пресс-конференции в Мультимедийном центре Sputnik Грузия
.
При этом в других странах граждане Грузии в основном работают в качестве обслуживающего персонала, занимаются физическим трудом.
"Нужно, чтобы у них оставалось время на самообразование, саморазвитие. Чтобы приехав, многие из них смогли работать по профессии", – сказал Шония. По его словам, зачастую о мигрантах вспоминают только в предвыборный период, зовут соотечественников вернуться на родину, но на деле для этих людей в стране нет рабочих мест.