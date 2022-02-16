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Грузию вновь трясет – землетрясение зафиксировано на юге страны
Грузию вновь трясет – землетрясение зафиксировано на юге страны
Целая серия землетрясений зафиксирована специалистами в Грузии в феврале 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T12:35+0400
2022-02-16T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 9 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) – это около 100 километров от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Подземные толчки были зафиксированы в 11:37 по тбилисскому времени, эпицентр находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении Центра.В минувшее воскресенье также неподалеку от Самеба произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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землетрясения в грузии, новости, происшествия, грузия, дманиси, тбилиси, самцхе-джавахети
Грузию вновь трясет – землетрясение зафиксировано на юге страны
12:35 16.02.2022 (обновлено: 13:19 16.02.2022) Подписаться на
Целая серия землетрясений зафиксирована специалистами в Грузии в феврале
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 9 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) – это около 100 километров от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 11:37 по тбилисскому времени, эпицентр находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении
Центра.
В минувшее воскресенье также неподалеку от Самеба произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб.
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