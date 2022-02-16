https://sputnik-georgia.ru/20220216/gruziyu-vnov-tryaset--zemletryasenie-opyat-zafiksirovano-na-yuge-strany-264487166.html

Грузию вновь трясет – землетрясение зафиксировано на юге страны

Грузию вновь трясет – землетрясение зафиксировано на юге страны

Целая серия землетрясений зафиксирована специалистами в Грузии в феврале 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T12:35+0400

2022-02-16T12:35+0400

2022-02-16T13:19+0400

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 9 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) – это около 100 километров от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Подземные толчки были зафиксированы в 11:37 по тбилисскому времени, эпицентр находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении Центра.В минувшее воскресенье также неподалеку от Самеба произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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землетрясения в грузии, новости, происшествия, грузия, дманиси, тбилиси, самцхе-джавахети