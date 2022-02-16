https://sputnik-georgia.ru/20220216/kak-gruziya-i-armeniya-dolzhny-obezopasit-svoi-ekonomiki-ot-vliyaniya-turtsii-264503380.html

Как Грузия и Армения должны обезопасить свои экономики от влияния Турции?

Как Грузия и Армения должны обезопасить свои экономики от влияния Турции?

Насколько серьезны угрозы "экономической интервенции" Турции и кто наши стратегические партнеры? Эти и другие актуальные вопросы эксперты обсудили в ходе... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T18:05+0400

2022-02-16T18:05+0400

2022-02-16T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Каждая страна должна иметь свою национальную повестку, заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян.Видеомост Тбилиси - Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация", состоялся в среду, 16 февраля, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik. Участники обсудили угрозы, которые таит в себе для Армении "экономическая интервенция" Турции и возможное открытие армяно-турецкой границы, а также развитие грузино-армянских и грузино-турецких отношений."Я думаю, что свои интересы мы должны сосредоточить прежде всего на нашем регионе. Мы, соседи, должны быть друг для друга стратегическими партнерами", - сказал Манасерян.По его словам, перед Грузией и Арменией стоят общие угрозы экономической безопасности, демографические угрозы, например так называемая "утечка мозгов", а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности.Как считает Манасарян, население Армении сегодня не готово для открытия турецкой экономики, так как прежде всего нет доверия.Здесь же он отметил субсидирование турецким правительством экспорта товаров, так как власти страны хотят завоевать новые рынки.В свою очередь, грузинский эксперт, профессор, директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия считает, что в таких случаях правительство должно диверсифицировать инвестиции."Процессы иногда вызывают озабоченность, - говорит Начкебия. - Когда нарушается баланс и приоритетом экономических поступлений становится одна страна и ее преимущество на рынке значительно выше других, возникают определенные вопросы. Я понимаю озабоченность наших коллег. Именно от государства зависит диверсификация инвестиций".По его словам, Грузия сегодня работает в этом направлении, с таким требованием выступают политические партии. Хотя здесь нужно избегать радикальных законодательных изменений и требований, следовать эволюционному плану развития, уверен эксперт.Как отметил профессор, поток инвестиций от одного государства не должен быть абсолютно приоритетным ни в одном из регионов Грузии.При этом, по словам Начкебия, инвестиции Турции играют для Грузии положительную роль."Например, игорный бизнес. Аджария здесь играет роль хаба. Как вы знаете, в Турции с этим есть определенные ограничения, в отличие от Грузии, где игорный бизнес пользуется льготами и всеми правами. Поэтому многие граждане Турции, которые живут ближе к грузино-турецкой границе, приезжают в Аджарию и другие регионы проводить свой досуг таким образом", - сказал Начкебия.Как отметили эксперты, страны должны балансировать при помощи своих стратегических партнеров, таким для Армении является Россия.Новизна армяно-турецких отношений пока будет порождать немало вопросов, но страна имеет хорошие объективные условия, чтобы преодолеть препятствия, считают участники видеомоста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аджария, турция, армения, экономика, новости, бадри начкебия, ереван