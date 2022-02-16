https://sputnik-georgia.ru/20220216/kakaya-minimalnaya-zarplata-v-stranakh-es-264507825.html
Какая минимальная зарплата в странах ЕС?
Какая минимальная зарплата в странах ЕС?
Минимальная заработная плата в странах Европейского союза варьируется от 332 евро до 2257 евро, об этом говорят данные статистического агентства Евросоюза... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T20:16+0400
2022-02-16T20:16+0400
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По состоянию на 1 января 2022 года, наибольшая минимальная зарплата в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах. Наименьшие - в Румынии, Латвии и Болгарии. Между тем, из 27 государств в списке присутствует 21, так как лишь в этих странах действует национальная минимальная заработная плата. В перечень не вошли Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.Подробную информацию о минимальной заработной плате вы узнаете в инфографике Sputnik Латвия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, инфографика, мультимедиа, инфографика
Какая минимальная зарплата в странах ЕС?
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Минимальная заработная плата в странах Европейского союза варьируется от 332 евро до 2257 евро, об этом говорят данные статистического агентства Евросоюза Eurostat
По состоянию на 1 января 2022 года, наибольшая минимальная зарплата в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах. Наименьшие - в Румынии, Латвии и Болгарии. Между тем, из 27 государств в списке присутствует 21, так как лишь в этих странах действует национальная минимальная заработная плата. В перечень не вошли Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.
Подробную информацию о минимальной заработной плате вы узнаете в инфографике Sputnik Латвия
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