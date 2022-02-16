https://sputnik-georgia.ru/20220216/kaladze-rasporyadilsya-reshit-problemu-t-n-provodnikov-v-metro-tbilisi-264488421.html

Каладзе распорядился решить проблему т. н. "проводников" в метро Тбилиси

Каладзе распорядился решить проблему т. н. "проводников" в метро Тбилиси

Речь идет о людях, которые стоят у входа в метро, предлагают провести пассажиров через турникет по своим проездным и берут с них плату "на руки" 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T13:16+0400

2022-02-16T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе распорядился решить проблему так называемых "проводников", нелегально зарабатывающих в столичном метро.По словам столичного мэра, все тбилисцы должны объединиться против нарушения закона, поскольку поощрение этого приведет к очень плачевным последствиям. "Сотрудники соответствующей службы Тбилисской транспортной компании, разумеется, продолжат выявлять подобные факты в будущем и отреагируют должным образом. Я хотел бы поблагодарить каждого нашего сотрудника за ту работу, которую он делает", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.Жертвы строительной аферы в Тбилиси получат квартиры до конца следующего года - Каладзе >>>Градоначальник рассказал, что в одном из грузинских СМИ распространились кадры, как один из контролеров пытался применить санкции по отношению к одному из таких недобросовестных граждан.Мэр утверждает, что выявление и соответствующее наказание "проводников" – это полномочия, определенные законом для контролеров. И в случае обнаружения противоправного факта, контролер имеет полное право изъять у нарушителя проездной и заблокировать его.В то же время Каха Каладзе призвал СМИ не поощрять беззаконие и не мешать сотрудникам Тбилисской транспортной компании выполнению своих обязанностей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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