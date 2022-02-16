https://sputnik-georgia.ru/20220216/mok-priznaet-predvaritelnymi-itogi-turnira-figuristok-264482119.html

МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок

МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок

Россиянка была допущена до личного турнира в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T11:29+0400

2022-02-16T11:29+0400

2022-02-16T11:29+0400

камила валиева

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Предварительные результаты – именно так признают итоги российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, а также результаты победы сборной РФ в командном турнире, в котором участвовала спортсменка, заявил глава по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.Россиянка была допущена до личного турнира в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда (СAS). Но, согласно решению, если Камила попадет в топ-3 лучших, во время Олимпиады церемонии награждения не будет – лишь после конца расследования дела Валиевой. После короткой программы 15-летняя россиянка лидирует с 82,16 балла.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля заявило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля – буквально на второй день после триумфа РФ в командных соревнованиях.За этим последовало временное отстранение Валиевой от Российского антидопингового агентства , но уже 9 февраля его сняли. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.В итоге суд решил допустить Валиеву до участия в личном турнире, объяснив это тем, что фигуристку поздно оповестили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту. Также одним из важных факторов стал статус защищенной спортсменки, который присваивается несовершеннолетним атлетам.В свою очередь Олимпийский комитет России выступил с требованием провести детальное расследование ситуации и обратил внимание на то, что сроки исследования пробы не были соблюдены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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камила валиева, фигурное катание, спорт, россия, олимпийские игры в пекине, новости, в мире, пекин, мок