https://sputnik-georgia.ru/20220216/na-vsekh-shkolakh-i-detsadakh-v-gruzii-poyavyatsya-gosudarstvennye-flagi-264505679.html

На всех школах и детсадах в Грузии появятся государственные флаги

На всех школах и детсадах в Грузии появятся государственные флаги

Поправки, которые вносятся в закон "О правилах использования государственных символов Грузии", направлены на воспитание детей в патриотическом духе 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T19:52+0400

2022-02-16T19:52+0400

2022-02-16T19:52+0400

грузия

новости

парламент грузии

государственный флаг

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.Кроме того, в каждой школе и каждом детском саду на видном месте должны быть размещены государственный герб и текст государственного гимна Грузии.Авторы законопроекта считают, что это поможет воспитывать детей в патриотическом духе."Мы должны популяризировать государственные символы среди детей и научить их относиться к ним с уважением", - сказал один из авторов проекта, депутат от правящей партии Каха Кахишвили.Законопроект вступит в силу, как только парламент примет его в третьем чтении и подпишет президент Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, парламент грузии, государственный флаг