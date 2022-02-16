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На всех школах и детсадах в Грузии появятся государственные флаги
На всех школах и детсадах в Грузии появятся государственные флаги
Поправки, которые вносятся в закон "О правилах использования государственных символов Грузии", направлены на воспитание детей в патриотическом духе 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T19:52+0400
2022-02-16T19:52+0400
2022-02-16T19:52+0400
грузия
новости
парламент грузии
государственный флаг
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.Кроме того, в каждой школе и каждом детском саду на видном месте должны быть размещены государственный герб и текст государственного гимна Грузии.Авторы законопроекта считают, что это поможет воспитывать детей в патриотическом духе."Мы должны популяризировать государственные символы среди детей и научить их относиться к ним с уважением", - сказал один из авторов проекта, депутат от правящей партии Каха Кахишвили.Законопроект вступит в силу, как только парламент примет его в третьем чтении и подпишет президент Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, парламент грузии, государственный флаг
На всех школах и детсадах в Грузии появятся государственные флаги
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Поправки, которые вносятся в закон "О правилах использования государственных символов Грузии", направлены на воспитание детей в патриотическом духе
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.
Кроме того, в каждой школе и каждом детском саду на видном месте должны быть размещены государственный герб и текст государственного гимна Грузии.
Авторы законопроекта считают, что это поможет воспитывать детей в патриотическом духе.
"Мы должны популяризировать государственные символы среди детей и научить их относиться к ним с уважением", - сказал один из авторов проекта, депутат от правящей партии Каха Кахишвили.
Законопроект вступит в силу, как только парламент примет его в третьем чтении и подпишет президент Грузии.
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