https://sputnik-georgia.ru/20220216/olimpiyskiy-prizer-iz-gruzii-podderzhal-kamilu-valievu---video-264509786.html
Олимпийский призер из Грузии поддержал Камилу Валиеву - видео
Олимпийский призер из Грузии поддержал Камилу Валиеву - видео
Чемпионы Олимпиады и мировых первенств из Грузии поддерживают Камилу Валиеву. Смотрите в видео Sputnik, с какими словами поддержки в адрес российской... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T21:23+0400
2022-02-16T21:23+0400
2022-02-16T21:32+0400
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Спортсмены из Грузии следят за новостями из олимпийского Пекина. И не только за тем, как выступает грузинская сборная. Особое внимание привлекла и ситуация, связанная с допинг-пробой, взятой у фигуристки Камилы Валиевой еще в декабре прошлого 2021 года. "Я выступаю как защитник спортсмена. Мне много раз приходилось и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира соприкасаться с такими вещами. Я бы, например, сделал так, чтобы не после что-то искать, а до. И если что-то находим – не пускаем", - сказал Реваз Дзодзуашвили в интервью Sputnik Грузия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"А если ты меня пускаешь, а может быть мне кто-нибудь что-нибудь подлил, вместо чая или компота, какое-то лекарство подбросил? Все это бывает. Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу", - отметил грузинский олимпийский чемпион.Реваз Дзодзуашвили - известный в прошлом советский футболист и тренер, родился он 10 апреля 1945 года в Кутаиси. Мастер спорта международного класса, вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпийских игр-1972.
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реваз дзодзуашвили, видео, камила валиева, мультимедиа, видео-новости из грузии, спорт, олимпийские игры в пекине, видео
Олимпийский призер из Грузии поддержал Камилу Валиеву - видео
21:23 16.02.2022 (обновлено: 21:32 16.02.2022) Подписаться на
Чемпионы Олимпиады и мировых первенств из Грузии поддерживают Камилу Валиеву. Смотрите в видео Sputnik, с какими словами поддержки в адрес российской фигуристки выступил олимпийский чемпион из Грузии Реваз Дзодзуашвили
Спортсмены из Грузии следят за новостями из олимпийского Пекина. И не только за тем, как выступает грузинская сборная. Особое внимание привлекла и ситуация, связанная с допинг-пробой, взятой у фигуристки Камилы Валиевой еще в декабре прошлого 2021 года.
"Я выступаю как защитник спортсмена. Мне много раз приходилось и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира соприкасаться с такими вещами. Я бы, например, сделал так, чтобы не после что-то искать, а до. И если что-то находим – не пускаем", - сказал Реваз Дзодзуашвили в интервью Sputnik Грузия.
"А если ты меня пускаешь, а может быть мне кто-нибудь что-нибудь подлил, вместо чая или компота, какое-то лекарство подбросил? Все это бывает. Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу", - отметил грузинский олимпийский чемпион.
Реваз Дзодзуашвили - известный в прошлом советский футболист и тренер, родился он 10 апреля 1945 года в Кутаиси. Мастер спорта международного класса, вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпийских игр-1972.