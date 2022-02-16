https://sputnik-georgia.ru/20220216/olimpiyskiy-prizer-iz-gruzii-podderzhal-kamilu-valievu---video-264509786.html

Олимпийский призер из Грузии поддержал Камилу Валиеву - видео

Олимпийский призер из Грузии поддержал Камилу Валиеву - видео

Чемпионы Олимпиады и мировых первенств из Грузии поддерживают Камилу Валиеву. Смотрите в видео Sputnik, с какими словами поддержки в адрес российской... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T21:23+0400

2022-02-16T21:23+0400

2022-02-16T21:32+0400

реваз дзодзуашвили

видео

камила валиева

мультимедиа

видео-новости из грузии

спорт

олимпийские игры в пекине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264509451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ffe3c1ca357793f34ed4ecf128205ef.jpg

Спортсмены из Грузии следят за новостями из олимпийского Пекина. И не только за тем, как выступает грузинская сборная. Особое внимание привлекла и ситуация, связанная с допинг-пробой, взятой у фигуристки Камилы Валиевой еще в декабре прошлого 2021 года. "Я выступаю как защитник спортсмена. Мне много раз приходилось и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира соприкасаться с такими вещами. Я бы, например, сделал так, чтобы не после что-то искать, а до. И если что-то находим – не пускаем", - сказал Реваз Дзодзуашвили в интервью Sputnik Грузия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"А если ты меня пускаешь, а может быть мне кто-нибудь что-нибудь подлил, вместо чая или компота, какое-то лекарство подбросил? Все это бывает. Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу", - отметил грузинский олимпийский чемпион.Реваз Дзодзуашвили - известный в прошлом советский футболист и тренер, родился он 10 апреля 1945 года в Кутаиси. Мастер спорта международного класса, вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпийских игр-1972.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реваз дзодзуашвили, видео, камила валиева, мультимедиа, видео-новости из грузии, спорт, олимпийские игры в пекине, видео