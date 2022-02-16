https://sputnik-georgia.ru/20220216/otkupilsya-prints-endryu-reshil-prekratit-sudebnoe-delo-o-nasilii--264488057.html

Откупился: принц Эндрю решил прекратить судебное дело о насилии

Откупился: принц Эндрю решил прекратить судебное дело о насилии

Герцог смог добиться внесудебного урегулирования скандального дела. И в этом ему помогла мама-королева

2022-02-16T13:45+0400

2022-02-16T13:45+0400

2022-02-16T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Сын Елизаветы II принц Эндрю прекращает судебное дело о насилии – герцог решил выплатить компенсацию пострадавшей от его рук Вирджинии Вульф. Скандал, связанный с секс-торговцем Джеффри Эпштейном, коснулся и сына королевы Британии. Принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней американки Вирджинии Робертс, из-за чего он потерял свой титул и военные звания. Тем не менее, принц решил отстоять себя и не хотел сдаваться до последнего. Но 15 февраля ситуация приняла новый поворот. Зарубежная пресса сообщила, что Эндрю смог тихо урегулировать дело и договорился с Робертс. Принц согласился выплатить внушительную компенсацию за прекращение дела об изнасиловании. Журналисты газеты Daily Mail узнали, что речь идет об отступных в размере 12-14 миллионов фунтов стерлингов. И, как утверждают источники, часть этой суммы ему выделит мать Елизавета II. Королева изначально предлагала сыну поступить так, хотя и не хотела помогать ему финансово. Напомним, что судебное разбирательство началось в августе 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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монархи, в мире, новости, зарубежные звезды, шоу-бизнес