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https://sputnik-georgia.ru/20220216/pandemiya-koronavirusa-skoro-zakonchitsya-prognozy-uchenykh-264501193.html
Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых
Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых
Более двух лет опасный вирус бесчинствует по всему миру – пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей на планете
2022-02-16T17:21+0400
2022-02-16T17:39+0400
коронавирус covid-19
общество
новости
в мире
всемирная организация здравоохранения
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Естественно, вопрос, как скоро закончится пандемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений, беспокоит всех.Sputnik Грузия, учитывая интерес к этому вопросу, представляет прогнозы ученых о том, как скоро закончится пандемия коронавируса.Как скоро закончится пандемия коронавируса?Прогнозы ученых относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные - одни считают, что она закончится уже в этом году, другие, что коронавирус останется частью нашей жизни как минимум еще три-четыре года.Ученые считают, что вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией коронавируса, то есть нужно создать массовый иммунитет, и называют в разных странах разные даты.Например, страны, где будет привито до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, победят коронавирус к середине 2022 года.О том, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, заявил и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но только при условии, если страны мира покончат с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустер-прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила еще и первую дозу вакцины.ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 415,5 миллиона. За время пандемии в мире скончались более 5,8 миллиона человек.Материал подготовлен на основе открытых источников
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коронавирус covid-19, общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения

Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых

17:21 16.02.2022 (обновлено: 17:39 16.02.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПожилая женщина идет по улице в черной маске. В Грузии борются с коронавирусом
Пожилая женщина идет по улице в черной маске. В Грузии борются с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
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Более двух лет смертельно опасный вирус бесчинствует по всему миру – пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей на нашей планете, вынудив их приспособиться к новой реальности
Естественно, вопрос, как скоро закончится пандемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений, беспокоит всех.
Sputnik Грузия, учитывая интерес к этому вопросу, представляет прогнозы ученых о том, как скоро закончится пандемия коронавируса.

Как скоро закончится пандемия коронавируса?

Прогнозы ученых относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные - одни считают, что она закончится уже в этом году, другие, что коронавирус останется частью нашей жизни как минимум еще три-четыре года.

Ряд ученых говорит, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, если не появятся такие серьезные штаммы, как дельта и омикрон. При этом они отмечают, что для возвращения к нормальной жизни нужно соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе пандемия продолжится и в 2023-м.

Ученые считают, что вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией коронавируса, то есть нужно создать массовый иммунитет, и называют в разных странах разные даты.
Например, страны, где будет привито до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, победят коронавирус к середине 2022 года.
О том, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, заявил и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но только при условии, если страны мира покончат с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.
© AP Photo / Jonathan GibbonsГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
ტედროს ადანომ გებრეიესუსი - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2022
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
© AP Photo / Jonathan Gibbons
ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустер-прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила еще и первую дозу вакцины.

По прогнозу других ученых, вероятность того, что пандемия коронавируса закончится в этом году – нулевая. Они полагают, что в середине этого года ожидается глобальная стабилизация, резкое снижение летальности, но это не значит, что пандемия завершится, а коронавирус сравнится по опасности с ОРВИ.

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 415,5 миллиона. За время пандемии в мире скончались более 5,8 миллиона человек.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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