https://sputnik-georgia.ru/20220216/pandemiya-koronavirusa-skoro-zakonchitsya-prognozy-uchenykh-264501193.html

Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых

Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых

Более двух лет опасный вирус бесчинствует по всему миру – пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей на планете

2022-02-16T17:21+0400

2022-02-16T17:21+0400

2022-02-16T17:39+0400

коронавирус covid-19

общество

новости

в мире

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/97/248059795_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6cc27e6ae5cf6fa53b4c2b26a1e04876.jpg

Естественно, вопрос, как скоро закончится пандемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений, беспокоит всех.Sputnik Грузия, учитывая интерес к этому вопросу, представляет прогнозы ученых о том, как скоро закончится пандемия коронавируса.Как скоро закончится пандемия коронавируса?Прогнозы ученых относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные - одни считают, что она закончится уже в этом году, другие, что коронавирус останется частью нашей жизни как минимум еще три-четыре года.Ученые считают, что вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией коронавируса, то есть нужно создать массовый иммунитет, и называют в разных странах разные даты.Например, страны, где будет привито до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, победят коронавирус к середине 2022 года.О том, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, заявил и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но только при условии, если страны мира покончат с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустер-прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила еще и первую дозу вакцины.ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 415,5 миллиона. За время пандемии в мире скончались более 5,8 миллиона человек.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

коронавирус covid-19, общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения