Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых
17:21 16.02.2022 (обновлено: 17:39 16.02.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПожилая женщина идет по улице в черной маске. В Грузии борются с коронавирусом
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Более двух лет смертельно опасный вирус бесчинствует по всему миру – пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей на нашей планете, вынудив их приспособиться к новой реальности
Естественно, вопрос, как скоро закончится пандемия коронавируса и сможем ли мы вернуться к привычной жизни без защитных масок, самоизоляции и ограничений, беспокоит всех.
Sputnik Грузия, учитывая интерес к этому вопросу, представляет прогнозы ученых о том, как скоро закончится пандемия коронавируса.
Как скоро закончится пандемия коронавируса?
Прогнозы ученых относительно сроков завершения пандемии COVID-19 разные - одни считают, что она закончится уже в этом году, другие, что коронавирус останется частью нашей жизни как минимум еще три-четыре года.
Ряд ученых говорит, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, если не появятся такие серьезные штаммы, как дельта и омикрон. При этом они отмечают, что для возвращения к нормальной жизни нужно соблюдать профилактические меры и вакцинироваться, иначе пандемия продолжится и в 2023-м.
Ученые считают, что вакцинация остается единственным реальным путем борьбы с пандемией коронавируса, то есть нужно создать массовый иммунитет, и называют в разных странах разные даты.
Например, страны, где будет привито до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, победят коронавирус к середине 2022 года.
О том, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, заявил и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, но только при условии, если страны мира покончат с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.
© AP Photo / Jonathan GibbonsГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
© AP Photo / Jonathan Gibbons
ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать бустер-прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила еще и первую дозу вакцины.
По прогнозу других ученых, вероятность того, что пандемия коронавируса закончится в этом году – нулевая. Они полагают, что в середине этого года ожидается глобальная стабилизация, резкое снижение летальности, но это не значит, что пандемия завершится, а коронавирус сравнится по опасности с ОРВИ.
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 415,5 миллиона. За время пандемии в мире скончались более 5,8 миллиона человек.
Материал подготовлен на основе открытых источников