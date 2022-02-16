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"Русская женщина" и грузин: Ладо Кватания рассказал всю правду о Маниже на Евровидении

"Русская женщина" и грузин: Ладо Кватания рассказал всю правду о Маниже на Евровидении

Что хотела сказать на Евровидении Манижа и как родилась песня "Русская женщина" - жених певицы, наконец, рассказал о том, как все было

2022-02-16T13:01+0400

2022-02-16T13:01+0400

2022-02-16T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Клипмейкер и кинорежиссер Ладо Кватания рассказал об участии своей невесты, российской певицы Манижы, в "Евровидении" и тех трудностях, которые исполнительнице пришлось пережить во время и после конкурса. Кватания стал новым героем в передаче Юрия Дудя, которая снималась в Грузии в Тбилиси. В интервью режиссер поговорил на разные темы – от своего детства в Грузии, начала карьеры до личных отношений с Манижей и современной России.Коснулся Ладо Кватания и конкурса "Евровидения", на котором пара – певица и режиссер – выступали как творческий союз. "Манижа, во-первых, невероятно этого хотела, это было ее давней мечтой. Когда возникла такая возможность, конечно, она согласилась. Получилось все спонтанно: буквально за несколько дней до отбора ей позвонили", – рассказал Кватания. Оказалось, что была готова и песня, ведь ровно год назад, находясь в Израиле, Кватания написал трек с двумя местными композиторами. Но Манижа не понимала, когда ее выпускать. А когда поступило предложение об участии в "Евровидении", было решено взять именно эту песню. "Мы пытались показать многообразие русской женщины. Свыше 140 этносов представлено в России. Русская женщина в современной действительности – понятие гораздо широкое. Мало кто понял, но я все-таки хотел бы объяснить: туда поехала не Манижа выступать, она поехала представлять русских женщин. Этот экран сзади ради этого там и оказался: огромное количество разных женщин, разных религий, этносов были на Евровидении и в этом идея. Она поворачивалась в финале и пела им и про них", – говорит режиссер. Грузин подчеркнул, что Манижа прошла "чудовищное испытание", которое сделало ее только сильнее, имея в виду агрессию и хейт, которые поступали в ее адрес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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евровидение, манижа, тбилиси, израиль, новости, в мире, российский шоу-бизнес, грузия, россия