https://sputnik-georgia.ru/20220216/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu--statistika-za-yanvar-264478218.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – статистика за январь

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – статистика за январь

Россия, которая на протяжении многих лет лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе уступила первенство Италии 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T09:01+0400

2022-02-16T09:01+0400

2022-02-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2022 года выросли на 12,7% и составили 168,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Из России в Грузию в январе 2022 года денежных переводов поступило на 3,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В январе объем денежных переводов из России составил 22,4 миллиона долларов – 13,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.По данным Национального банка, из Италии за указанный период поступило 33,3 миллиона долларов – 19,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Напомним, что в апреле-мае 2020 года Италия впервые обошла Россию и лидировала по объему денежных переводов в Грузию.Из Грузии в январе 2022 года за границу перевели 23,3 миллиона долларов, что на 35,3% меньше, чем за январь 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы