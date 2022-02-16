https://sputnik-georgia.ru/20220216/smertonosnye-dozhdi-v-brazilii-livni-priveli-k-gibeli-23-chelovek-264481637.html

Смертоносные дожди: в Бразилии ливни привели к гибели 23 человек

Смертоносные дожди: в Бразилии ливни привели к гибели 23 человек

В результате вызванного ливнями паводка в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны погибли десятки людей 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T10:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Мощные ливни стали причиной гибели 23 человек в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро, сообщил новостной портал G1."По меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных дождей в Петрополисе, согласно данным спасателей", - сообщает издание СМИ. Сильные дожди также привели к оползням.В Бразилии обильные осадки в весенний сезон с разным уровнем интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной специалисты называют движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. Два года назад, в январе 2020 года удар стихии на юго-востоке страны унес жизни 66 человек. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 70 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бразилия, происшествия, новости, в мире, рио-де-жанейро, сан-паулу, стихийное бедствие