https://sputnik-georgia.ru/20220216/v-gruzii-prodolzhayut-remontirovat-dorogu-k-granitse-s-armeniey-264477409.html
В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией
В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией
К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T07:32+0400
2022-02-16T07:32+0400
2022-02-16T08:09+0400
грузия
новости
экономика
департамент автомобильных дорог
строительство дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264477204_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_fdaab58117ae8d12a229b4efb5b1210c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ремонт участка с 30 по 37 километр дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути (грузино-армянская граница), расположенной на востоке Грузии, ведется в активном режиме, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Это кратчайший путь, который связывает регион Квемо Картли и Армению с Тбилиси.К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры."Проект обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, и значительно улучшит жилищные условия проживающих здесь семей", – отмечено в сообщении.Протяженность участка составляет 8 км, на той же дороге ведется реабилитация второго участка (40-46 км), протяженностью 7 км.По информации департамента автодорог, ремонтные работы должны завершиться в октябре 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264477204_185:0:1310:844_1920x0_80_0_0_c5ba89195a2231e927dfe9c93b6572a5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией
07:32 16.02.2022 (обновлено: 08:09 16.02.2022) Подписаться на
К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik.
Ремонт участка с 30 по 37 километр дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути (грузино-армянская граница), расположенной на востоке Грузии, ведется в активном режиме, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог Грузии.
Это кратчайший путь, который связывает регион Квемо Картли и Армению с Тбилиси.
К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры.
"Проект обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, и значительно улучшит жилищные условия проживающих здесь семей", – отмечено в сообщении.
Протяженность участка составляет 8 км, на той же дороге ведется реабилитация второго участка (40-46 км), протяженностью 7 км.
По информации департамента автодорог, ремонтные работы должны завершиться в октябре 2022 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.