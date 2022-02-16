https://sputnik-georgia.ru/20220216/v-gruzii-prodolzhayut-remontirovat-dorogu-k-granitse-s-armeniey-264477409.html

В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией

В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией

К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T07:32+0400

2022-02-16T07:32+0400

2022-02-16T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ремонт участка с 30 по 37 километр дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути (грузино-армянская граница), расположенной на востоке Грузии, ведется в активном режиме, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Это кратчайший путь, который связывает регион Квемо Картли и Армению с Тбилиси.К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры."Проект обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, и значительно улучшит жилищные условия проживающих здесь семей", – отмечено в сообщении.Протяженность участка составляет 8 км, на той же дороге ведется реабилитация второго участка (40-46 км), протяженностью 7 км.По информации департамента автодорог, ремонтные работы должны завершиться в октябре 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги