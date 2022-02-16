https://sputnik-georgia.ru/20220216/v-pravitelstve-gruzii-otritsayut-lobbirovanie-premerom-neftyanogo-biznesa-264492631.html

В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса

В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса

"Антикоррупционное движение" пожаловалось на Ираклия Гарибашвили в Службу госбезопасности 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T14:48+0400

2022-02-16T14:48+0400

2022-02-16T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) опроверг и назвал попыткой дискредитации информацию о лоббировании премьер-министром Ираклием Гарибашвили конкретных компаний в нефтяном секторе, соответствующее заявление опубликовано в Facebook.НПО "Антикоррупционное движение" в среду официально обратилось в Службу государственной безопасности с просьбой заинтересоваться влиянием и интересами премьер-министра Гарибашвили в сфере транспортировки нефти."Антикоррупционное движение" утверждает, что одной из компаний, которые лоббирует Гарибашвили является "Эксим Ойл", в руководстве которой сегодня бывшие чиновники и близкие друзья премьер-министра – Акакий Чхенкели и Георгий Самкурашвили. По мнению НПО, они "вытесняют международных игроков из терминалов".В правительстве пояснили, что во время первого пребывания на посту премьер-министра Ираклий Гарибашвили по работе встречался со многими людьми, в том числе с Акакием Чхенкели. В 2013-2014 годах Чхенкели занимал должность главы отдела по взаимодействию с регионами и органами местного самоуправления правительственной администрации. "С тех пор премьер-министр больше не поддерживает с ним никаких отношений. Следовательно, прозвучавшее предположение или обвинение совершенно безосновательны", – говорится в заявлении.Чхенкели покинул правительственную администрацию по собственному желанию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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