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В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса
В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса
"Антикоррупционное движение" пожаловалось на Ираклия Гарибашвили в Службу госбезопасности 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T14:48+0400
2022-02-16T14:48+0400
2022-02-16T15:01+0400
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ираклий гарибашвили
политика
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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) опроверг и назвал попыткой дискредитации информацию о лоббировании премьер-министром Ираклием Гарибашвили конкретных компаний в нефтяном секторе, соответствующее заявление опубликовано в Facebook.НПО "Антикоррупционное движение" в среду официально обратилось в Службу государственной безопасности с просьбой заинтересоваться влиянием и интересами премьер-министра Гарибашвили в сфере транспортировки нефти."Антикоррупционное движение" утверждает, что одной из компаний, которые лоббирует Гарибашвили является "Эксим Ойл", в руководстве которой сегодня бывшие чиновники и близкие друзья премьер-министра – Акакий Чхенкели и Георгий Самкурашвили. По мнению НПО, они "вытесняют международных игроков из терминалов".В правительстве пояснили, что во время первого пребывания на посту премьер-министра Ираклий Гарибашвили по работе встречался со многими людьми, в том числе с Акакием Чхенкели. В 2013-2014 годах Чхенкели занимал должность главы отдела по взаимодействию с регионами и органами местного самоуправления правительственной администрации. "С тех пор премьер-министр больше не поддерживает с ним никаких отношений. Следовательно, прозвучавшее предположение или обвинение совершенно безосновательны", – говорится в заявлении.Чхенкели покинул правительственную администрацию по собственному желанию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, правительство, ираклий гарибашвили, политика
В правительстве Грузии отрицают лоббирование премьером нефтяного бизнеса
14:48 16.02.2022 (обновлено: 15:01 16.02.2022) Подписаться на
"Антикоррупционное движение" пожаловалось на Ираклия Гарибашвили в Службу госбезопасности
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) опроверг и назвал попыткой дискредитации информацию о лоббировании премьер-министром Ираклием Гарибашвили конкретных компаний в нефтяном секторе, соответствующее заявление опубликовано в Facebook.
НПО "Антикоррупционное движение" в среду официально обратилось
в Службу государственной безопасности с просьбой заинтересоваться влиянием и интересами премьер-министра Гарибашвили в сфере транспортировки нефти.
"Еще в мае 2020 года отдельными СМИ была распространена ложная информация на эту тему, на что был дан ответ. Еще раз заявляем: это ложное, состряпанное обвинение, сфабрикованное по определенной политической повестке дня, основанное на ложной и неопределенной информации, не имеющей под собой никаких оснований", – говорится в заявлении.
"Антикоррупционное движение" утверждает, что одной из компаний, которые лоббирует Гарибашвили является "Эксим Ойл", в руководстве которой сегодня бывшие чиновники и близкие друзья премьер-министра – Акакий Чхенкели и Георгий Самкурашвили. По мнению НПО, они "вытесняют международных игроков из терминалов".
В правительстве пояснили, что во время первого пребывания на посту премьер-министра Ираклий Гарибашвили по работе встречался со многими людьми, в том числе с Акакием Чхенкели.
В 2013-2014 годах Чхенкели занимал должность главы отдела по взаимодействию с регионами и органами местного самоуправления правительственной администрации.
"С тех пор премьер-министр больше не поддерживает с ним никаких отношений. Следовательно, прозвучавшее предположение или обвинение совершенно безосновательны", – говорится в заявлении.
Чхенкели покинул правительственную администрацию по собственному желанию.
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