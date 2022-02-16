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В России оценили безопасность назальной вакцины от коронавируса
В России оценили безопасность назальной вакцины от коронавируса
Ранее появились слухи, что якобы назальная вакцина может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T11:44+0400
2022-02-16T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В назальной вакцине от COVID-19, разработанной российскими экспертами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, нет живого вируса, поэтому она не опасна для организма, заявил глава центра Александр Гинцбург.Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова распространилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавирусной инфекции, якобы может представлять для организма большую опасность, чем та, которую вводят внутримышечно.В октября 2021 года стало известно, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, общество, наука, минздрав россии, коронавирус covid-19

В России оценили безопасность назальной вакцины от коронавируса

11:44 16.02.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкКлинические испытания назальной вакцины от COVID-19 "Спутник"
Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 Спутник - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Ранее появились слухи, что якобы назальная вакцина может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В назальной вакцине от COVID-19, разработанной российскими экспертами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, нет живого вируса, поэтому она не опасна для организма, заявил глава центра Александр Гинцбург.
Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова распространилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавирусной инфекции, якобы может представлять для организма большую опасность, чем та, которую вводят внутримышечно.

"Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос РИА Новости, не относится ли эта информация к вакцине центра Гамалеи.

В октября 2021 года стало известно, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
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