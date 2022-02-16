https://sputnik-georgia.ru/20220216/voshla-vo-vkus-naomi-kempbell-planiruet-snova-stat-mamoy-264502281.html

Вошла во вкус? Наоми Кэмпбелл планирует снова стать мамой

Вошла во вкус? Наоми Кэмпбелл планирует снова стать мамой

Модель не скрывает, что хочет родить второго ребенка и уже готовится к этому событию

2022-02-16T17:36+0400

2022-02-16T17:36+0400

2022-02-16T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Американская модель Наоми Кэмпбелл вошла во вкус материнства: 51-летняя звезда планирует стать мамой во второй раз. Известная топ-модель, которая впервые стала мамой в 2021 году, задумалась о втором наследнике. Не так давно звезда предстала на обложке модного издания Vogue и показала 9-месячную дочку. В Сети бытует мнение, что девочку родила суррогатная мать. На вопрос журналистов о том, планирует ли она пополнение в семье, Наоми ответила с готовностью и удивила всех читателей. "А почему бы и нет?" - отметила модель и пустилась в рассуждения о радостях материнства. Эту информацию подтвердили и источники Page Six: по словам друзей, "пантера" не раз заговаривала о втором малыше. Также звезда рассказала, что ее дочка обожает путешествовать, отлично спит, практически не капризничает и поражает мать талантами. Малышка, имя которой до сих пор не раскрывается, научилась махать руками, пытается говорить и ползать. "У нее уже целых шесть зубов", - похвасталась гордая мать Кэмпбелл.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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наоми кэмпбелл, дети и родители, дети, зарубежные звезды, модель, модельный бизнес, шоу-бизнес